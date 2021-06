Ximo Puig sobre los indultos del procés: No se puede mirar hacia otro lado

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este jueves sobre la posibilidad de que se indulte a los presos del 'procés' que no se puede "mirar hacia otro lado", sino que hay que "buscar soluciones políticas a un problema político".

En la sesión de control parlamentario en Les Corts Valencianes, Puig ha destacado que la figura del indulto está reconocida en todas las Constituciones; ha opinado que se tiene que actuar "en beneficio del interés general y para buscar soluciones de carácter político", y ha destacado que, a diferencia de lo que afirma la derecha, España no está "rota", aunque "aún no está arreglada".

Además, ha calificado de "muy grave" que este domingo "las derechas" se vayan a volver a hacer la foto en la Plaza de Colón en una concentración contra los indultos, y ha aseverado que "quienes más celebran" esa foto son "los radicales del otro lado, que viven precisamente de sus fotos en Colón".

La síndica del PP, Eva Ortiz, ha reprochado a Puig que dé "cobertura" y "fomente el diálogo con los delincuentes, pero no con quien lo está pasando mal" en la Comunidad Valenciana; le ha preguntado si el punto de encuentro que defiende "está fuera de la Constitución", y ha augurado que el "chantaje no se va a quedar solo en los indultos".

Puig le ha instado a trabajar para unir, no para "romper"; ha afirmado que cada vez que gobierna el PP en España "crecen los independentistas"; y ha reivindicado que siempre ha actuado con "lealtad institucional" en la cuestión catalana aunque su postura no coincidiera con la de Mariano Rajoy, "una lealtad que no es de ida y vuelta".

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha reprochado al president que aplauda los indultos y se posicione al lado del "presidente fraude", y le ha instado a "menos apoyar a delincuentes condenados" y más defender a los valencianos.

Puig ha instado a Cs a decidir si quieren "jugar a unir o continuar jugando a separar"; le ha reprochado que todo "el capital político" que les dio la sociedad catalana no sirvió "para nada"; y ha destacado que la derecha no tuvo un "problema espiritual" cuando se indultó a Armada para contribuir a "pasar página de la aberración del 23F". EFE.

