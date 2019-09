Ximo Puig se reunirá el martes con Montero para exigir una solución "inmediata" para las entregas a cuenta

Avisa que buscarán otras vías "más interesantes y efectivas" que el CPFF de no haber solución satisfactoria en la reunión con la ministra

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado una reunión el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que exigirá una solución "inmediata y legal" para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas porque "es absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento las arcas" del Gobierno valenciano.

Así se ha expresado este miércoles el presidente autonómico en rueda de prensa, donde ha explicado que ofrecerán distintas soluciones al Gobierno, aunque ha puntualizado que "parece" que el Ejecutivo la está encontrando. El acto ha tenido lugar tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.

Puig ha garantizado que no ha mostrado "ninguna tibieza" frente al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en esta materia de financiación. "El tono reivindicativo lo hemos mantenido, gobierne quien gobierne", ha subrayado, y ha recalcado que no habrá "ningún recorte en los intereses generales de los derechos de los valencianos".

El presidente valenciano ha destacado que el camino "apropiado" es "desde el diálogo y la reivindicación", que considera que es lo que han hecho "siempre, con todos los gobiernos" y ha sostenido que el Consell garantizará "absolutamente" los derechos sociales de los valencianos.

"No habrá ningún recorte en los intereses generales de los derechos de los valencianos. Los avances sociales que se han producido en la Comunitat Valenciana en los últimos años están absolutamente consolidados y, a partir de ahí, asumimos la responsabilidad de gobierno", ha explicado.

A este respecto, ha señalado que lo "necesario" es la voluntad política de encontrar una solución para las entregas a cuenta y ha añadido "que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) tiene consecuencias". "Contábamos con algunas partidas que venían reflejadas en los PGE que no se han producido por Ciudadanos (Cs), PP y los independentistas", ha criticado.

"Los que destruyeron el mejor presupuesto de décadas para la Comunitat son los menos indicados para pedir responsabilidades a la Generalitat", ha denunciado, al tiempo que ha añadido que hay que "mitigar" los problemas derivados de la falta de PGE.

RECORTES DE 400 MILLONES DE EUROS SOBRE 22.000

Por ello, la Conselleria de Hacienda está elaborando una propuesta para, "manteniendo lo fundamental", derivar algunas partidas al próximo ejercicio. "Estamos hablando de en torno a 400 millones de euros de un presupuesto de 22.000 millones. No es ningún drama, pero es muy problemático para la Comunitat que no se hayan aprobado los presupuestos", ha lamentado.

Respecto a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Puig ha reiterado que no se debe hacer "partidismo" con esta cuestión, ya que todos los grupos parlamentarios de Les Corts deben tener una "posición unánime".

Asimismo, ha asegurado que nunca ha dicho que no quiera la celebración de ese CPFF pero ha recalcado que lo que pretende es que se resuelva el problema, y para ello mantendrá el martes la reunión con Montero. Según como resulte ese encuentro, ha dicho, "buscaremos otras vías si no hay solución satisfactoria", entre las que no solo está la del CPFF sino que existen "otras más interesantes y efectivas", que no ha concretado.

Cuestionado por la posición de otros líderes socialistas, como la expresidenta de Andalucía Susana Díaz, que han reclamado el CPFF y si cree que se está "quedando solo" al no pedir la reunión de este órgano, Puig ha precisado que "el orden aquí sí que altera el producto".

"No he dicho que no quiero que haya un CPFF, me parece bien; lo que quiero es resolver el problema, que es el principio de esta cuestión. Voy a tener el martes la reunión y buscaremos otras vías si no hay una solución satisfactoria, no solo la del CPFF, hay otras más interesantes y efectivas", ha sostenido.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN "UNÁNIME"

Preguntado por si se está actuando con partidismo entre los socios del Botànic II, Puig ha apuntado que respeta todas las opciones de los partidos, pero ha puntualizado que le gustaría que el acuerdo sobre la financiación fuera "estable y con una posición unánime de todos los grupos, porque es fundamental para el futuro de los valencianos".

"Dentro del gobierno es lógico que pueda haber distintas opiniones en momentos determinados; mientras yo sea presidente, habrá un gobierno y pido que no se actúe con partidismos. Lo que nos une en esta cuestión es mucho más que lo que nos separa", ha garantizado.

"DEFENDER LO MISMO AHORA, ANTES Y MAÑANA"

Respecto al problema estructural para cambiar el modelo de financiación, Puig ha señalado que no hay ningún interlocutor y ha añadido que el Gobierno en funciones no puede definir otro modelo.

"En lo estructural, vamos a defender lo mismo ahora, antes y mañana, el problema valenciano es el mismo y se tiene que resolver. Ante el nuevo gobierno de España, la Generalitat tendrá un posicionamiento claro en la defensa de un sistema justo de financiación, inversiones justas y la deuda histórica", ha sostenido.

En este contexto, ha indicado que la inestabilidad política en España afecta a la Comunitat y ha precisado que si el 23 de septiembre --último día para la posible investidura de Sánchez-- hay Gobierno "cambia la situación", ya que habría "un interlocutor claro".

"Si no hay Gobierno y hay elecciones en noviembre, habrá un espacio de absoluta inestabilidad, desde la perspectiva de conformación de un presupuesto --autonómico--, que trabajaremos, pero obviamente no es lo mismo que tengamos un presupuesto que esté basado en los mismos términos que los PGE no aprobados, que en otros PGE de otras formaciones políticas que estén más alejados", ha expresado.