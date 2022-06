Ximo Puig insiste en la descentralización de sedes institucionales del Estado

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido hoy en defender la idea de que es necesario acabar con la "anomalía" poco "inteligente" del centralismo, que provoca que todas las sedes institucionales estén en Madrid.

El president y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se han reunido en la sede del Ministerio a primera hora de esta mañana para estudiar las cifras de empleo y afiliación conocidas hoy.

A la salida del encuentro Puig ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la acogida del Gobierno central a su propuesta de descentralización de sedes institucionales. El ejecutivo apunta a que las sedes que se instalarán fuera de Madrid serán las de instituciones de nueva creación.

"Es anómalo que todas las sedes de las instituciones del Estado estén en Madrid, en un estado casi federal como es el nuestro, eso no es inteligente, y por eso incitamos a una reflexión, para unir a España, no para separarla", ha explicado.

"Nuestra propuesta es el reequilibro institucional", ha explicado, antes de apuntar que "me interesa el debate de fondo. La centralización no es inteligente, no es una fórmula positiva para la cohesión de España".