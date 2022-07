Ximo Puig apuesta por grandes acuerdos de país ante un escenario crucial

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este martes que en estos momentos cruciales, en un escenario aún de pandemia y de ejecución de fondos europeos y de recuperación económica, debe llegarse a grandes acuerdos de país y ha pedido a la oposición que no esté "en la profecía permanente de la catástrofe".

Puig ha participado en la trigésima quinta edición de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, con la ponencia "Federar en cuerpo y alma. La vía para unir España".

Antes de pronunciar la conferencia, el president y líder del PSPV-PSOE ha hecho una valoración de la situación actual, en la que a su juicio debe llegarse a grandes acuerdos de país en asuntos fundamentales, el primero de ellos la protección de las familias y las clases medias trabajadoras ante "las enormes dificultades" provocadas por la inflación, y también estrategias a corto y medio plazo en energía y territorio.

Esas estrategias podrían devenir, en el caso de la energética, en "la gran solución para la España del futuro", y en la cuestión territorial, serían para buscar la estabilidad en la convivencia y seguridad, ha manifestado a preguntas de los periodistas.

Puig ha opinado que la política debe dar soluciones a los problemas de los ciudadanos teniendo en cuenta que la vía del acuerdo siempre es "la que da mejores resultados", tanto el acuerdo político como el diálogo social y la concertación, de ahí la importancia de alcanzar un pacto de rentas, un acuerdo que permita repartir las cargas de la crisis "de manera adecuada".

Sobre la oposición, ha pedido que la moderación deje de ser "propaganda" y se convierta en realidad y que no solo cambie el tono sino que cambie el contenido y haya una oposición consciente del momento actual y que no esté "en la profecía permanente de la catástrofe sino que ayude a que no se produzca esa catástrofe".

A su juicio, tenemos instrumentos suficientes "para que no se proclame una recesión tras el verano" pero para ello se debe tener claro "cuál es el horizonte político, social y económico, y pensar que cuanto peor, mejor no puede ser la posición de la oposición".

Ximo Puig ha agregado que la legislatura no se ha agotado y hay que pensar en el país, no en las elecciones. "Ahora no estamos para permanecer en un estado electoral permanente, sino para agotar en términos positivos este tiempo, que no puede ser un tiempo basura, sino de propuesta y de acción", ha manifestado.

También ha instado a llevar a cabo una acción política en todas las Administraciones y gobiernos con un compromiso de país que debe evidenciarse en el debate sobre el estado de la nación que se celebra en el Congreso, sintonizar con la ciudadanía y buscar soluciones, y no generar más preocupación ni alarmas innecesarias que afectan negativamente a la vida cotidiana de las personas.