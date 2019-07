Xavier García Albiol, en COPE: "España, hoy en día, no está presente en Cataluña"

El diputado en la Diputación de Barcelona y líder de la oposición en Badalona, Xavi García Albiol, ha estado en COPE.ES para hacer balance de la resaca electoral de los meses de abril y mayo, y para comentar diversos temas de la actualidad política en Cataluña y también a nivel nacional.

En una entrevista en profunidad, el que fuera número uno de los populares en Cataluña ha analizado diversos temas de la actualidad política a nivel catalán y también nacional, y también ha tirado de hemeroteca para recordar los momentos previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En este sentido, Albiol piensa que “es necesario crear un proyecto nacional en Cataluña” porque sería la clave para atajar el problema independentista. En este sentido, se ha referido a que “el problema del independentismo no se va a solucionar en un plazo de 3, 4 o 5 años”, ya que es algo que está muy instaurado en la sociedad catalana y necesita medidas importantes.

En esta dirección, ha mostrado su opinión sobre la gestión de la crisis independentista por parte del Gobierno de Mariano Rajoy: “El Gobierno de Rajoy tuvo muchas cosas buenas, es verdad que en relación al artículo 155 de la Constitución muchos esperaban otras cosas. Yo hubiera optado por una aplicación más duradera y de mayor intensidad”.

Albiol también se ha referido a la política interna del Partido Popular, partido con el que se prensentó a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo pero donde ocultó el logo de la calle Génova. Sobre está cuestión, y si se presentón con una 'marca blanca' del PP, también ha respondido: “Yo no me presenté con una 'marca blanca del PP' la gente que me conoce sabe en el partido que milito desde hace 30 años. Lo único que mi proyecto aglutinaba a votantes de otros partidos y así se ha visto reflejado en las urnas.

Sobre política municipal, y sobre todo por el casado de Badalona, también ha sido preguntado. Albiol ganó las elecciones en esta localidad catalana con el 38 % de los votos, siendo la fuerza más votada en Badalona, pero un acuerdo de última hora entre PSOE, ERC y la CUP no permitió la tercera investidura de Albiol en Badalona: “Me enteré del acuerdo el mismo sábado pocas horas antes del pleno de investidura. Después de las elecciones me veía alcalde y en esa dirección trabaje durante los días siguientes. Es una traición que incluso algunos ciudadanos que no me votaron no han entendido”.

Por último se ha referido ha diferentes personalidades políticas que han tenido cierta relevancia en los últimos meses políticos: Pablo Casado, Inés Arrimas, Manuel Valls Y Cayetana Álvarez de Toledo son algunos de los perfiles sobre los que se ha referido Xavier García Albiol, en COPE.ES.