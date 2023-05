Xavi Rico y Belén Galain ganan el certamen de textos dramáticos ACoTaciOneS en valenciano y castellano

Los autores Xavi Rico y Belén Galain se han proclamado ganadores del certamen de textos dramáticos ACoTaciOneS en las modalidades de valenciano y castellano, respectivamente.

Projecte Inestable y el centro cultural La Rambleta, con la colaboración del Escalante Centre D'Arts Escèniques i Teatres de la Diputació, han hecho público el fallo de los premiados de la tercera edición de la convocatoria ACoTaciOneS en la caja negra.

El jurado ha reconocido el trabajo de Xavi Rico, con su obra 'El cos de Lewy', en la modalidad en valencià, y el de la argentina Belén Galain, con su texto 'Parti(do)' en la modalidad B de textos en castellano abierta a todo el ámbito de habla hispana (España, Latinoamérica).

En el fallo en la modalidad A, de textos en valencià, el jurado, formado por Rosa Molero, Rafael Casañ, Marylène Albentosa, Rafa Palomares, Esther Pedrós y Jacobo Pallarés, con el respaldo de Rocío Huet, directora de Rambleta, destaca que "en 'El cos de Lewy' el autor, ya desde el mismo título, nos introduce en un singular universo que se construye y se destruye al ritmo de un poderoso lenguaje, tanto preciso como poético, que permite disfrutar de una propuesta que sabe mantener un complejo equilibrio entre la demencia y la clarividencia de unos personajes abandonados a su suerte en un retrofuturista spa".

El valenciano Xavi Rico tiene 23 años y es natural de Sagunto. En su currículum, Rico apunta que se ha iniciado recientemente en el mundo de la dramaturgia, con la realización de cursos de escritura dramática con el autor, director y dramaturgo valenciano Paco Zarzoso. En el ámbito actoral, ha estado quince años en la Escuela Municipal de Teatro de Sagunto y ha participado en varias obras y montajes teatrales.

El premio en la modalidad B ha sido para la dramaturga argentina Belén Galain, por su texto 'Parti(do)', del cual el jurado del certamen subraya "la decidida apuesta de la autora por transformar una sencilla conferencia en un trepidante relato en primera persona, lleno de ritmo y vívidos detalles que permiten al lector involucrarse en la constante huida de unos personajes atrapados en uno de los periodos más trágicos de la historia de Argentina".

Belén Galain nació hace 27 años en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside y trabaja en el ámbito de las artes escénicas como directora, productora y dramaturga.

Es técnico superior en Puesta en Escena por la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires (EMAD, Argentina), y en la actualidad compagina su profesión con los estudios de la Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires.

Los galardonados de cada modalidad recibirán un premio de 1.500 euros y la publicación de la obra en el número 18 de la revista Red Escénica.

También, el jurado reconoce en mención especial 'Esto no es una obra de teatro verbatim' del brasileño Eduardo Aleixo Monteiro, quien ganó el certamen el año pasado. "En esta tercera edición, la obra 'Esto no es una obra de teatro verbatim' de Monteiro logra un merecido accésit con una propuesta donde la performatividad y el hábil juego con los géneros de no ficción construyen un sólido texto en torno al trabajo de la autora argentina Lola Arias". Esta obra también se publicará en próximos números de la revista.

CALIDAD Y MADUREZ

Por último, el jurado de la presente edición destaca "la alta calidad de unos textos que, venidos desde contextos y lugares de lo más diversos, sorprenden por la madurez de su técnica y la calidad de su poética".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Certamen de textos dramáticos ACoTaciOneS en la caja negra, que nació con voz propia y al aliento del mejor momento de una facultad de Filología de la Universitat de València volcada con las artes escénicas, regresa tras la decisión que tomaron Projecte Inestable y La Rambleta hace dos años de ofrecerle una segunda etapa a este concurso dedicado a la dramaturgia joven y continuar así apostando por la escritura, el talento y la dramaturgia.