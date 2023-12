WWF sobre la salida de Doñana de la 'lista verde': "Es un reflejo de los problemas y las políticas de la Junta"

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Camona, ha lamentado este lunes que el Parque Nacional haya salido de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, pero ha asegurado que ello es "un reflejo de los problemas" del espacio natural y "de las políticas que ha llevado a cabo la Junta".

En declaraciones a Europa Press, Carmona ha subrayado que "lamentablemente, Doñana ha vuelto a la casilla de salida debido a que no ha pasado la evaluación de los expertos" por "no cumplir los indicadores, en especial los de gobernanza", por lo que en su opinión es "un golpe más" al espacio natural a nivel internacional, según ha adelantado 'El País'.

"Esto afecta gravemente a su prestigio y no es más que un fiel reflejo de los problemas que tiene el espacio natural debido a las políticas de la Junta en relación al espacio natural, más preocupados por la amnistía a los regantes ilegales que por Doñana y sus valores ecológicos", ha aseverado.

Al respecto, el portavoz de WWF ha reprochado que en los últimos años, "debido a las políticas que se han puesto en marcha, entre ellas la propuesta para modificar el Plan de las Fresa, para aumentar regadíos y meter, en este caso, como suelos agrícolas regables a los regantes ilegales", Doñana tiene "una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un proceso abierto por la Comisión, con los ojos de Unesco puestos sobre ella, con una resolución contundente y, por último, excluida de los espacios naturales que conforman la lista verde y no formando parte de los mismos".

"Hay que pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que abandonen de una vez por todas esa línea de políticas que está llevando relación con Doñana y se pongan a trabajar en favor de la misma", ha pedido Carmona.

Además, ha aludido a la palabras del consejero de Sostenibilidad que decía que el Plan de la Fresa "no se estaba aplicando lo cual", algo que, a su juicio, "viene a corroborar el estudio que WWF hizo del mismo y se pudo demostrar que lo pues un 80% de las acciones a corto plazo aún no estaban ejecutadas", ya que la Junta "no ha puesto los fondos necesario ni el personal "para llevar a cabo las acciones que podrían revertir la situación de Doñana, que son el cierre de las fincas ilegales".

"En ese sentido hay que exigirle a la Junta de Andalucía que ponga en marcha todas esas medidas porque son las que Doñana necesita y requiere, ya que es una tremenda irresponsabilidad, en el momento en el que estamos, decir que el Plan de la Fresa no estaba bien hecho, que técnicamente no era riguroso, lo cual es incierto. El consejero no puede presentar ni una sola sentencia que corrobore su afirmación, sino todo lo contrario tenemos más de 60 sentencias que afirman que el plan está bien hecho", ha añadido.

Por lo tanto, Carmona ha reiterado que Gobierno andaluz "abandone ese camino para amnistiar a los regantes ilegales y aumentar los suelos agrícolas regables en Doñana" y "que se ponga a trabajar por la recuperación del espacio natural"

"Ojalá podamos cuanto antes tener unos valores naturales y tener credibilidad ante los ojos de las organizaciones internacionales para volver a entrar en la lista verde, convencer a la Unesco de que el patrimonio de la humanidad en Doñana está bien gestionado y no en peligro y que la Comisión Europea archive el procedimiento actual porque cumplamos las leyes, la Directiva de Agua y la Directiva de Hábitat", ha concluido.