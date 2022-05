Würth La Rioja celebra el Día Internacional de los Museos con un concierto del percusionista Daniel Mozas

Como parte de la programación de La Rioja Festival, y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, el próximo miércoles, 18 de mayo, el museo acogerá un concierto en tres pases, del músico percusionista Daniel Mozas, miembro de Rioja Filarmonía. La propuesta cuenta con una agran acogida por parte del público, pues las plazas disponibles se completaron en pocas horas, colgando el cartel de completo.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Cada año, ICOM propone un lema común para todos los museos del mundo; este 2022, bajo el lema "El poder de los museos" invita a los museos, a sus profesionales y a las comunidades a reflexionar en torno al poder transformador de los museos.

Convencidos también del poder transformador de la música, el museo no ha dudado en sumarse a la primera edición de La Rioja Festival, un festival de primer orden de música clásica en La Rioja, dirigido por el reconocido guitarrista, Pablo Sáinz-Villegas. El festival tendrá lugar del 14 al 22 de mayo en diversas localidades de La Rioja y cuenta con el patrocinio del Gobierno de La Rioja.

La actuación de Daniel Mozas tendrá lugar en tres salas de la exposición De la cabeza a los pies. Figura humana en la Colección Würth, en una propuesta que aúna la visita a la exposición y la música en directo.

EL PROGRAMA

El programa consta de tres piezas actuales para percusión solista, todas ellas escritas por encargo de grandes intérpretes o certámenes. En ellas se desarrollan las capacidades de tres de los instrumentos de la familia de la percusión: marimba, vibráfono y set de multipercusión, recurriendo a diferentes complejidades técnicas e interpretativas en todos ellos.

La primera de las obras, Niflheim, compuesta por Csaba Zoltán Marján para el certamen noruego de percusión de 2010, trata de representar el mito nórdico del reino de la niebla. En palabras del compositor, se recurre a un lenguaje virtuoso, rápido y agresivo, unido a una rígida y estable exigencia métrica en los distintos tempos de la obra para simbolizar la lucha de los mortales contra el reino del frío eterno, la oscuridad y la niebla.

El programa continúa con Loops II, de Philippe Hurel, compuesta en 2002 para dos grandes intérpretes como son Eve Payeur y Jean Geoffroy. Tal y como indica su título, esta pieza es una sucesión de loops establecidos por motivos musicales que se transforman y desfiguran ininterrumpidamente. El compositor aprovecha al máximo las cualidades tímbricas del vibráfono y el uso de su pedal para homogeneizar cada uno de los loops y disimular las transiciones entre ellos.

El final del concierto corre a cargo de She who sleeps with a small blanket, una pieza para set de percusión del compositor sudafricano Kevin Volans. Esta pieza se sitúa a medio camino entre un ejercicio de desarrollo rítmico y técnico y una obra centrada en variaciones de distintos ritmos africanos. El compositor explota al máximo el rango dinámico de los bongos, congas y bombo para crear zonas enormemente contrastantes, con elementos y motivos a altos tempos y dinámicas o zonas más musicales y expresivas. Esta pieza concluye con una nana africana a modo de "anexo" interpretada en la marimba que contrasta con el estilo efusivo dominante de los instrumentos de parches.