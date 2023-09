Woody Allen abre el Festival de Jazz de Barcelona con un concierto en el Teatre Tívoli

Woody Allen and His New Orleans Jazz Band han abierto la noche de este lunes el 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona con un concierto en el Teatre Tívoli, en el que repasarán estándares del jazz.

Allen al clarinete está acompañado de Conal Fowkes al piano y dirección musical, Simon Wettenhall a la trompeta y dirección musical, Brian Nalepka al contrabajo, Kevin Dorn a la batería, Jerry Zigmont al trombón y Josh Dunn al banjo.

El cineasta, que ha aprovechado su estancia en Barcelona para presentar la película 'Golpe de suerte', repetirá actuación este martes en el mismo recinto, en lo que son sus únicas actuaciones en España.