Wagensberg: "Tengo pánico a volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación"

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, investigado por la causa de Tsunami Democràtic y que se acaba de trasladar a Suiza, ha explicado este miércoles que tiene "miedo" a sufrir una "detención arbitraria" y que le da "pánico a volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación".

Wagensberg, según ha avanzado El Confidencial, y han confirmado a EFE fuentes cercanas al diputado, se encuentra en Suiza para buscar asesoramiento en organizaciones internacionales de derechos humanos y abogados, para hacer frente a las acusaciones por el caso que le afecta.

En declaraciones a RAC1, Wagensberg, que niega estar "exiliado", ha explicado que se trasladó a Suiza durante las vacaciones de Navidad para preparar su defensa jurídica ante una causa "que está enloqueciendo a marchas forzadas después de cuatro años totalmente dormida".

Asimismo, ha indicado que su objetivo es "encontrar tiempo de descanso y evasión", ante los problemas de salud mental que le ha generado su inclusión en el caso del Tsunami Democràtic, por lo que tiene la baja médica.

Aunque tiene libertad de movimientos y puede volver en cualquier momento a Cataluña, el diputado de ERC ha señalado que permanecerá un tiempo en Suiza para terminar su trabajo con los abogados y las organizaciones y "recuperarse".

"Me da pánico volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación. No debería tener este pánico porque una instrucción debe tener unas garantías y ahora mismo no las vemos. Quiero regresar a Cataluña, no quiero estar donde estoy", ha subrayado.

"Te sientes muy pequeño ante todo esto, sientes un abismo enorme y te sientes en una situación de fuera de control total, que tu situación no depende de lo que puedas hacer o dejar de hacer", ha agregado.

Además de la preparación de su defensa, ha admitido que el "miedo" a una "detención arbitraria" también ha sido uno de los motivos que le han llevado a trasladarse.

Para el diputado, que ha lamentado que ayer no se aprobara la ley de amnistía, la causa del Tsunami Democràtic "responde a una estrategia política".

"El Estado está haciendo uso del delito de terrorismo para deslegitimar movimientos pacíficos, sociales y a disidentes políticos", ha argumentado.