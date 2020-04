La vuelta a las clases en Francia se hará empezando por los más pequeños y con menos alumnos

La vuelta a las clases a partir del 11 de mayo en Francia se hará de forma gradual, empezando por los alumnos de menor edad, y con una limitación en cuanto al número de estudiantes en las aulas, según ha explicado este martes a la Asamblea Nacional el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.

"El 11 de mayo no tendremos a todos los alumnos volviendo a clase, como si se reanudaran las cosas con normalidad", ha subrayado el ministro ante la comisión de Educación, sino que se optará por "una entrada muy progresiva de alumnos".

Así, el calendario que se baraja por ahora es que la semana del 11 de mayo vuelvan a clase los estudiantes de infantil y primaria, hasta los 11 años, mientras que la semana del 18 de mayo lo harían el resto de los de primaria junto a los de secundaria, así como los de instituto y los de formación profesional. Por último, la semana del 25 de mayo "el conjunto de las clases" se retomarían.

Blanquer ha aclarado que aunque aún no hay una decisión tomada al respecto y falta por definir "el tope" de alumnos por clase, este podría situarse en 15, si bien ha aclarado que será seguramente "diferente para primaria y para secundaria".

"No habría por tanto en este periodo una sola clase de más de 15 alumnos, lo cual con frecuencia supondrá la mitad de la clase existente", ha subrayado, aclarando que se dará "margen de maniobra" a las autoridades locales, de las que dependen los centros aunque haya una "doctrina nacional clara".

La vuelta a clase no supondrá el fin de la enseñanza a distancia, ha puntualizado el ministro, que no ha descartado que en algunas zonas se mantenga aún el confinamiento, lo que impida el retorno a las aulas. "Si las familias no quieren enviar a sus hijos, será posible, pero habrá que garantizar la enseñanza a distancia", ha recalcado.

Por otra parte, Blanquer ha aclarado que solo los centros que cumplan con una serie de normas que permitan cumplir con las exigencias sanitarias, como contar con jabón o gel hidroalcohólico para el lavado de manos, reabrirán sus puertas: "Si no se cumplen las condiciones, no se reabrirá" ya que "debemos garantizar la salud tanto del personal como de los alumnos".