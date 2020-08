La vuelta al cole, último desencuentro en el Gobierno PSOE-Podemos

Desde su formación, el Gobierno PSOE-Podemos corría serio riesgo de acabar con desavenencias internas. No en vano, el propio Pedro Sánchez reconocía antes de las últimas elecciones que no podría "dormir tranquilo" si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno de la nación. Una preocupación que finalmente no impidió que se formara la actual coalición de gobierno.

Siendo conscientes de los riesgos que conlleva airear las desavenencias internas, tanto Sánchez como Iglesias han intentado minimizar los roces de cara a la opinión pública, esforzándose en transmitir una imagen de unidad dentro del Gobierno a pesar de las dificultades.

Las críticas de Podemos a Nadia Calviño

Nadia Calviño es una de las ministras menos apreciadas por la formación de Pablo Iglesias, por su perfil más alineado con la ortodoxia fiscal que con los postulados de Podemos. Aunque la postura oficial de Podemos fue el apoyo de la formación que la ministra de Economía presidiera el Eurogrupo, desde el medio dirigido por la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham lanzaron todo tipo de críticas contra Calviño.

El pasado 9 de abril, el medio patrocinado por Pablo Iglesias lanzaba un editorial con el titular: "Vicepresidenta Calviño: si no está a la altura deje que otro ministro ocupe su lugar".

En plenas negociaciones con Europa del plan de rescate, el medio de Podemos aseguraba que "es el momento de pensar si la Vicepresidenta tercera es la mejor representante de España en esta negociación".

Apenas un día antes, el digital de Podemos decía que "Nadia Calviño ‘se achica’ en la defensa del ‘salvavidas económico’ de la UE frente al COVID19".

Desencuentros por la marcha del Rey Juan Carlos

La salida del Rey Juan Carlos de España ha sido otro de los puntos de fricción entre PSOE y Podemos. El partido morado, envuelto en su propio escándalo de corrupción, calificó la salida del monarca de "huida", un término que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo rechazó tajantemente.

Calvo además quiso defender el papel constitucional del Rey Don Felipe frente a los ataques de sus socios de Gobierno: "Creemos que es absolutamente bueno para la institución y, naturalmente, para Felipe VI en su trabajo impecable por nuestro país, en un presente y en un futuro que va a necesitar de la unidad y la coordinación" para hacer afrontar la pandemia y la recuperación social y económica.

La vuelta al cole, último conflicto

El último desencuentro ha surgido con motivo de la vuelta a las aulas en plena pandemia de coronavirus. Desde Podemos criticaban la falta de liderazgo de Educación con respecto a las comunidades autónomas y solicitaban una bajada en el ratio de alumnos por profesor, mediante la contratación de nuevos docentes.