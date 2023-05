VTLP propone que el Ayuntamiento actúe "de oficio" para garantizar ayudas en educación a familias vulnerables

La candidatura de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha propuesto que el Ayuntamiento de la capital actúe "de oficio" con el fin de garantizar que los derechos de los escolares se cumplan en toda la etapa educativa, tanto en el ámbito de ayudas para adquisición de material escolar como para costear la práctica del deporte, actividades extraescolares y viajes escolares.

La iniciativa expuesta por los integrantes de la candidatura de VTLP a las próximos comicios, con la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, a la cabeza como número uno, ofrece como novedad garantizar que estas ayudas lleguen a las familias necesitadas, con independencia o no de que los padres de los alumnos, más pendientes de otras cuestiones de vital necesidad como alojamiento y manutención, rellenen o no las solicitudes.

En la última Junta de Gobierno se aprobó la concesión de ayudas para adquisición de material escolar que se ha incrementado hasta los 64.000 euros, con un plazo máximo para la presentación de solicitudes que expira en junio, de ahí el objetivo de VTLP de que las mismas beneficien a las familias que más lo necesitan "y que ninguna se quedé atrás por no haber rellenado y presentado la instancia en plazo", ha precisado Sánchez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A tal efecto, la cabeza de lista de VTLP, que ha comparecido ante los medios acompañada de Alberto Bustos, Rocío Anguita y Antonio del Olmo, números dos, tres y cinco, respectivamente, plantea que el Ayuntamiento tome "de oficio" la iniciativa y que "cruzando datos e información" con las direcciones de los centros escolares, Ampas y asociaciones se ponga en marcha un 'plan de detección' para identificar a las familias en situación de vulnerabilidad a fin de que puedan disfrutar de estas ayudas, aunque no lleguen a presentar la solicitud correspondiente.

"Se trata de que estas ayudas no dependan ya de la voluntad de las familias y de que las mismas lleguen a todas las que lo necesitan", ha insistido Sánchez, en la línea de lo que ya se ha empezado a aplicar en el ámbito de la práctica del deporte en los centros escolares con población más vulnerable.

El ejemplo de esto último lo ha puesto Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deportes, quien ha recordado que desde su departamento se han logrado articular ayudas y medios para fomentar el deporte en centros con población en riesgo de exclusión en los que antes no se practicaba.

"Tenemos doce centros en los que no se hacía deporte y ahora sí, y lo hemos hecho implicando también a clubes de élite de la ciudad, beneficiarios de subvenciones municipales que al recibirlas se comprometen también acudir a estos colegios para fomentar la práctica del deporte", se ha felicitado Bustos, quien ha añadido que se trata de "cientos de niños y niñas que ahora sí practican deporte en igualdad de condiciones que otros de la ciudad, sin tener que pagar las mismas cantidades ni verse obligados sus padres a realizar gestiones farragosas", gracias a la iniciativa del Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de Deportes.

En la misma línea, Rocío Anguita y Antonio del Olmo han destacado, por novedoso, que esta iniciativa no solo se circunscribe a ayudas para material escolar sino también para costear el fomento del deporte, actividades extraescolares y viajes y que su gestión no dependerá ya de que las soliciten las familias en riesgo de exclusión sino que de las mismas se ocupará el Consistorio 'motu proprio', evitando así que niños y niñas que tienen derecho a ellas se queden fuera de las convocatorias por el mero hecho de que sus padres no hayan podido rellenar a tiempo la instancia o petición.