La voz de Carmen Souza, la Ella Fitzgerald de Cabo Verde, llega este martes a la plaza de la Compañía

Jazzfermín continúa este martes en la plaza de la Compañía con la propuesta de la portuguesa Carmen Souza que, junto a su productor bajista Théo Pascal, ha creado un género nuevo e inclasificable, entre ritmos tradicionales africanos, melodías caboverdianas y jazz contemporáneo. El concierto comenzará a las 23.30 horas. A las 20 horas, en la sesión de tarde, se podrá escuchar el rock and roll de la banda pamplonesa Párrockos.

De ascendencia caboverdiana, nacida en Lisboa y afincada en Londres, Carmen Souza es una de las cantantes de jazz más solicitadas de Europa. Tras la desaparición de la más famosa de su tierra, Cesária Évora, Carmen Souza fue designada como una de las embajadoras musicales del archipiélago. Son muchas las referencias que se han usado para describir la voz de Carmen Souza, desde Nina Simone hasta Billie Holiday, Sarah Vaughan o Carmen McRae. Incluso han dicho de ella que tiene algo de Joni Mitchell, un punto de Rickie Lee Jones y la han llegado a calificar como la Ella Fitzgerald de Cabo Verde.

Su décimo álbum, 'Interconnectedness' narra la experiencia colectiva de separación durante la pandemia de la COVID-19 y su comprensión de que toda la humanidad está conectada. Incluye 7 canciones nuevas y 3 versiones muy personales de los clásicos 'My Baby Just Cares For Me', 'Sous Le Ciel de Paris' y 'Pata Pata'. Souza estará acompañada en el concierto por Théo Pascal (bajo eléctrico y coros), Diogo Santos (piano) y Elias Kacomanolis (batería y coros).

Por la tarde, turno de la banda pamplonesa de rock and roll Párrockos, formada por Antonio Armendáriz (cantante y guitarra), Mitxel Txibite (guitarra), Alberto Fernandez (contrabajo) y Antonio Cantero (batería). En el concierto, presentarán su último trabajo, recién publicado 'Caminos malditos', en el que se puede encontrar un estilo característico de rock clásico, donde mezclan country y swing, psychobilly y garage con actitud punk. Las letras de sus temas están muy cuidadas y se pueden enmarcar dentro del género de la poesía - rock. Cuenta también con un trabajo autoeditado en 2017, 'Esquivando a la muerte', con su propio videoclip.