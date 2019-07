"Voy a partir las piernas a tu familia": el edil del PP que se rio del vello de Irene Montero recibe amanazas

El concejal del PP de Barajas de Melo (Cuenca), Jesús López, autor de un tuit sobre el vello de Irene Montero, ha avanzado que emprenderá acciones legales por amenazas hacia su familia, aunque ha reconocido que su comentario fue "más o menos afortunado". López, en su perfil de Twitter, escribió hace tres días: "Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente", texto que acompañó con una fotografía de Irene Montero con el brazo levantado.

Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente #InvestiduraCongreso19 pic.twitter.com/nvxYm4BF7r — Jesús López (@JesusLopTRADER) July 22, 2019

Desde entonces, ese comentario ha recibido más de 14.000 respuestas en su perfil y ha sido calificado de "machista" por muchos sectores, mientras que Podemos Cuenca ha pedido incluso la "dimisión o cese" del edil y portavoz del PP en la localidad conquense de Barajas de Melo. Así, aunque López ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación estos días, este viernes, también en su perfil de Twitter ha avanzado que emprenderá acciones legales por amenazas hacia su familia.

En concreto, en uno de los mensajes se puede leer: "Jesús, esto no es una amenaza, pero que sepas que en menos de una semana les voy a partir las piernas a tu familia". "Por supuesto no van a quedar impunes", ha aclarado López, quien ha abogado por que los "intolerantes y sectarios" no traspasen ellímite. Asimismo, ha manifestado que hasta ahora ha "pasado por alto" que le deseen que acabe como Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, que pongan en las redes la dirección de su negocio o que le deseen leucemia. Sobre ello, ha opinado que esas reacciones le parecían "desproporcionadas por un comentario más o menos afortunado", pero que las "amenazas" hacia su familia han traspasado el límite.