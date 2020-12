Vox ve el Zendal como una "buena inversión en sanidad pública" para "sacar el Covid" del resto de hospitales

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este miércoles que es "una buena inversión en sanidad pública" el nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal para "sacar el Covid" del resto de hospitales madrileños.

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, Monasterio ha defendido que está "bien invertido todo lo que sea para la sanidad pública" y que este nuevo hospital es "un ejercicio de responsabilidad porque permite separar los Covid de los que no son Covid en los hospitales".

"Es importante sacar el Covid de los hospitales de Madrid, en los que se producían muchos casos", ha reiterado la líder de Vox en Madrid, al tiempo que ha reconocido que no saben el coste total del hospital pero que será algo que estudien "con rigor".

No obstante, ha indicado que este hospital "se ha hecho en condiciones de emergencia, es decir, que se iba desarrollando a la vez que ejecutando la obra" y es algo que, a su parecer, "no es fácil". Espera que la idea de este hospital "sirva para toda España" porque no "puede haber fronteras entre autonomías para trasladar enfermos".

Sobre si volvería a apoyar el Gobierno de coalición de Ayuso y Aguado, Monasterio ha asegurado que ha apoyado la investidura "por la presidenta" y ha recordado que, a partir de ahí, está en la oposición. Como necesitan sus votos, en los Presupuestos ha asegurado que expondrán sus condiciones para apoyarlos.