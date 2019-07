Vox volverá a votar 'no' al PP a presidencia de Murcia si no cambia nada

El portavoz de Vox en el Parlamento de Murcia, Juan José Liarte, ha asegurado hoy, tras la investidura fallida del candidato del PP, Fernando López Miras, que "por supuesto" que mantendrá su grupo el "no" a esta candidatura si "no cambian las cosas".

El partido ultraderechista, que tiene cuatro diputados, dos menos que Ciudadanos, condiciona su apoyo parlamentario a formar parte del gobierno de coalición pactado por PP y Ciudadanos en proporción a su representatividad parlamentaria.

La formación de Santiago Abascal mantiene abiertas con el PP las negociaciones hasta el jueves, cuando se celebrará el nuevo pleno de investidura, esta vez para elegir presidente con mayoría simple, y exige participar en los contactos con el partido de Albert Rivera.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, ha reiterado después del pleno de investidura la negativa de su partido a participar en cualquier negociación con Vox, y ha insistido en que su grupo firmó hace unos días un acuerdo de gobierno con el PP para poner en marcha un programa "liberal".

Ante el supuesto de que persista el veto de Cs a Vox y en dos días vuelva a producirse una investidura fallida, Isabel Franco no ha querido responder a la pregunta de si Ciudadanos pactará con el PSOE, que ganó las elecciones de mayo y obtuvo un diputado más que el PP.

Desde Cs insisten, no obstante, en que no propiciarán una nueva convocatoria de elecciones y su portavoz ha afirmado hoy que no es el momento aún de hablar de pactos con el PSOE.

Fernando López Miras no ha obtenido hoy la mayoría absoluta suficiente para ser investido presidente de Murcia en esta décima legislatura al sumar 15 de los 16 votos de su grupo y seis de Ciudadanos.

Los 17 diputados de PSOE, 4 de Vox y 2 de Podemos han votado en contra, lo que obliga a que se celebre el jueves un nuevo debate de investidura.