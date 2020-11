Vox volverá al Parlamento andaluz tras el "apoyo" del Gobierno PP-Cs

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado que su grupo retomará el próximo lunes "con normalidad" la actividad en la Cámara después de haber recibido el "apoyo y solidaridad" del Gobierno de PP y Ciudadanos tras abandonar el pleno.

En declaraciones a Canal Sur TV Hernández, que dejó el salón de plenos diciendo "a la porra" y "a tomar por culo" después de que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), no le concediera la palabra durante la intervención de la portavoz socialista, Susana Díaz, ha sostenido que "quizá hubiera sido lo deseable poder mantener la calma, pero llueve sobre mojado".

"Si nos fuéramos del Parlamento cada vez que nos dicen ultraderecha ni entrábamos, pero Díaz estaba intentando blanquear a ETA y los pactos de su partido con su brazo político, y eso es lo que no estamos dispuestos a consentir en ningún caso", ha sostenido el portavoz de Vox.

Ha negado tener "mandíbula de cristal" y ha asegurado que en el Parlamento tanto él como otros diputados de Vox han "escuchado que se les llame de todo, desde brujas hasta gilipollas", ante lo que han sido "tranquilos y pausados" pero "todo tiene un límite".

Hernández ha criticado la actuación de Bosquet y "lo que les permite a unos y a otros", en alusión a los parlamentarios socialistas, por lo que le ha recordado que "no se puede poner exquisita y luego mirar para otro lado cuando los que están haciendo el gamberro son otros".

Ha dicho que el encuentro que mantuvo con Bosquet en la tarde de este jueves se desarrolló "con corrección" y que su grupo va a exigir de ella que les "ampare" y "cumpla con sus funciones", ya que "no se puede permitir una comparación con una banda criminal".

"No es una salida de pata de banco, ni una sobreactuación ni me tengo que tomar pastillas, no podemos cruzar líneas como blanquear que haya criminales en política", ha sostenido Hernández, que asegura haber recibido la "solidaridad" y el "apoyo" de miembros del Gobierno y diputados de PP y Ciudadanos, que le trasladaron que "no se puede soportar lo que estamos viviendo", ha dicho. EFE