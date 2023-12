PP y Vox se unen votando contra críticas de Junts a la Judicatura, una proposición "por la crispación" para la izquierda

"'Lawfare' son ustedes", espeta Rubiño a las bancadas de la derecha

Vox, partido proponente, y PP se han unido votando en el Pleno de Cibeles contra las críticas de la diputada de Junts Miriam Nogueras contra la independencia de los jueces, una iniciativa para alimentar "la crispación" para el PSOE.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido respaldo contra "el ataque personal sin precedentes realizado en el Congreso de los Diputados a varios magistrados del Tribunal Supremo, a periodistas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" tras "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho a la separación de poderes y a la independencia judicial mientras que se tramitaba la infame ley de amnistía".

Se busca, en palabras de Ortega Smith, "debilitar las instituciones, controlar los poderes del Estado, terminar con la división de poderes, humillar a la Nación, derogar de facto los principios de la Constitución, terminar con la igualdad de los españoles y crear espacios de impunidad sin ningún control".

El presidente del Pleno, el 'popular' Borja Fanjul ha sostenido que "nadie con un mínimo de sentido democrático puede estar a favor del señalamiento, con nombres y apellidos, que hizo Miriam Nogueras pero, eso sí, en la tribuna del Congreso bien agarrada al aforamiento, por si acaso".

Nogueras "representa a un partido de un prófugo de la justicia, a un delincuente que no está en la cárcel porque huyó en el maletero de un coche". "Lo verdaderamente novedoso aquí es que quienes señalan ahora son los socios del PSOE con los que han pactado el Gobierno de España", ha añadido.

"El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia no tienen nada que decir de lo que ha hecho su socia de gobierno porque ese es el problema, que quienes ahora ponen nombres y apellidos a las personas que hacen su trabajo, se sientan con los ministros del Gobierno de España a decidir lo que nos afecta a todos, a decidir y a imponer", ha lamentado Fanjul, que ha definido a un gobierno "rehén de golpistas y filoetarras".

"Ustedes se sienten herederos de Indalecio Prieto y de Largo Caballero. Por eso digo que el Partido Socialista de la Transición es un oasis dentro del cúmulo de indignidades y barbaridades cometidas por el PSOE a lo largo de su historia", ha manifestado el concejal del PP.

"CRISPACIÓN Y CONFRONTACIÓN"

El socialista Enrique Rico ha sostenido que con este tipo de iniciativas sólo buscan "la crispación y la confrontación". "Sinceramente ya cansan, ya aburren. No sé si se debe a que usted en el Grupo Parlamentario en el Congreso no le dejan hablar, pero aquí debería hablar de Madrid y de sus problemas", ha espetado a Ortega Smith.

Para Rico, esta proposición la presentan "quienes apoyan concentraciones y amparan esa violencia con amenazas, coacciones e intimidación a la policía". "Para ustedes todo el derecho constitucional entra en poco más de un folio. Esta iniciativa es un gran ejemplo del discurso de la extrema derecha y de la derecha en nuestro país", ha insistido.

"Quienes ponen en peligro el Estado de Derecho son aquellos que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio. Quienes ponen en peligro la separación de poderes son aquellos que desde hace cinco años y siempre que están en la oposición boicotean la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de la Nación y su Presidente no han dejado ni dejarán de defender a periodistas, no han dejado ni dejarán de defender a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no han dejado ni dejarán de defender a jueces, a los jueces y a las autoridades", ha argumentado el socialista.

EL PARTIDO DE "LA FISCALÍA TE LO AFINA"

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha opinado que resulta "un poco temerario e imprudente" para la derecha después de que el expresidente del PP Mariano Rajoy dijera en rueda de prensa "que la trama Gürtel no era una trama del Partido Popular, sino contra contra el PP. ¿A ustedes esto no les parece presionar a los jueces?".

"Estamos hablando de un partido que presumía de que 'la Fiscalía te lo afina', un partido que mantiene secuestrado el Consejo General del Poder Judicial impidiendo su renovación en abierta rebelión contra la Constitución", ha lanzado.

Rubiño ha preguntado al PP "cuántos casos de corrupción de su interminable historial han impedido ustedes esclarecer cobrando los favores prestados a jueces que han colocado al efecto de paralizar y boicotear procesos judiciales con los que salir impunes". "Cuando el Partido Popular le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez", ha lanzado. "'Lawfare' son ustedes", ha terminado dirigiéndose al PP.