PP y Vox tumban la puesta en marcha en la Asamblea de la comisión de investigación sobre la gestión económica del Sermas

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Vox han tumbado este jueves la puesta en marcha de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la gestión económica del Sermas por PSOE y Unidas Podemos.

Lo han hecho, en el Pleno de la Cámara regional, al dar sus votos favorables al escrito de oposición, presentado por los 'populares', pese a tener enfrente a PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Dicha comisión pretendía estudiar esta gestión desde el ejercicio 2015, donde consideran que aún hay "liquidaciones pendientes", hasta la actualidad.

En el debate parlamentario, la diputada de Vox Gádor Joya ha justificado la posición de su formación en que la izquierda "no tiene claro qué quieren investigar", si es "una serie de liquidaciones pendientes por parte del Sermas o una deuda por parte del Sermas". A su parecer, esto es "poco riguroso" y "bastante inaceptable".

Así ha considerado, que el objeto de la misma es "genérico" y "con indicios que no suficientes". "Toda investigación debe estar acotada en su objeto y en su motivación para evitar la inquisición general, que tiene como objetivo cargarse al Gobierno, cargarse la colaboración público-privada", ha remarcado.

Por su parte, el parlamentario del PP Álvaro Ballarín ha hecho hincapié en que buscan poner en marcha esta comisión con el objetivo de "ver si" encuentran "algo" pero ha defendido "no hay nada" porque si fuera así lo hubieran puesto en los motivos de esta comisión.

En este sentido, ha defendido que todos los contratos que se han hecho por emergencia tienen la aprobación del órgano contratante y están todos fiscalizados. Considera que detrás de esta iniciativa está "el intento de desgastar al Gobierno" y de emprender una "cacería" contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

La parlamentaria de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha señalado que sacan la conclusión de que el PP en aquellos temas en los que más "presumen" de gestión son precisamente en los que "más dificultan la labor parlamentaria".

Además, ha afeado a Vox que acaben "una y otra vez comiendo de la mano" de los 'populares' y ha subrayado que oponerse a esta comisión "es permitir que sigan metiendo" la gestión "debajo de las alfombras".

La portavoz adjunta del PSOE, Pilar Sánchez-Acera, ha sostenido que esta es una cuestión "política" y hay dos opciones: "o se está a favor de la transparencia y del rigor o se está a favor de ocultar la información de lo que está pasando en el Sermas".

Así, ha criticado que Vox vaya a "echarle una mano al PP para seguir ocultando" lo que está pasando. "No nos cuente que no hay rigor, que no sabemos lo que queremos. Ustedes van a votar un posicionamiento político, que les sitúa en la opacidad", ha zanjado.

Por último, el diputado de Más Madrid Javier Padilla ha subrayado que hablar de la gestión económica del Sermas es "hablar de cómo abrir un calendario de Adviento del liberalismo de mamandurria", antes de citar algunas fechas de contratos de la Administración.

"No externalizan, convierten la gestión cotidiana de la Sanidad en una especie de Lejano Oeste cutre en el que obligan a toda la cadena funcionarial, a todos los directores generales, a pringarse las manos en procedimientos que muy probablemente vayan a acabar judicializados", ha apuntado.