Vox no ve transfuguismo en moción que quita a PSOE Aldeanueva de San Bartolomé: "Tenemos una idea de mejora del pueblo"

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, ha rechazado que se haya producido transfuguismo tras la moción de censura de este jueves por la que el partido de los de Santiago Abascal se ha hecho con el bastón de mando de esta localidad toledana, tras pactar con un exedil de IU que ha pasado al grupo no adscrito.

Preguntado en una rueda de prensa por esta cuestión, Arias ha indicado que la formación política detectó que tras las elecciones generales los vecinos habían planteado "muchísimos problemas" en este municipio. "Nosotros hemos sido receptivos ante esta situación que está viviendo el pueblo".

"Tenemos una idea de mejora del pueblo, hemos encontrado el apoyo en una persona que pertenece al grupo no adscrito inscrito y lo que hemos hecho es hacer una moción de censura que ayer salió adelante. Por lo tanto, desde ayer el alcalde es de Vox", ha argumentado.

Arias rechaza que esto sea transfuguismo. "Si no estoy en ningún partido político y apoyo a otro partido político, no me voy de ningún partido político", ha zanjado.

Tampoco cree que el recurso que ha presentado IU al pleno al considerar que su exedil aún no había pasado al grupo no adscrito prospere, porque cuando se presentó la moción el edil ya no formaba parte de la federación de izquierdas. "Entiendo que IU tenga que decir alguna cosa para tener notoriedad", ha concluido.