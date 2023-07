Vox tilda de "delito electoral" la manifestación "ilegal y delictiva" cerca de un acto de la formación en Badalona

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha tildado de "delito electoral" el "acoso, violencia e insultos" al que se vio sometida su formación el pasado domingo por parte de unos manifestantes concentrados de manera "ilegal y delictiva" cerca de un acto de Vox que tuvo lugar en Badalona.

Fue precisamente durante el discurso del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cuando se paralizó el mitin para exigir a los Mossos d'Esquadra que garantizaran la seguridad de los asistentes. "El acto no podía desarrollarse con normalidad y no es admisible que Vox sea el único partido que no puede desarrollar una campaña en condiciones libres y democráticas".

En esta línea, ha defendido la actuación de Garriga, quien bajó del atril para medir la distancia existente entre el acto de su formación y la protesta. "Lo que hizo fue simplemente exigir que las fuerzas del orden defendiesen la vida, la seguridad y la integridad" de los que estaban ahí, ha manifestado Buxadé durante su visita a Menorca.

El vicepresidente de Acción Política de Vox se ha reunido este lunes con cerca de 20 representantes del sector agrícola y ganadero de la isla en Es Mercadal, junto con Jorge Campos y los candidatos de Menorca al Congreso y al Senado, Santiago Barber y Alejandro Llabrés respectivamente.

Buxadé ha defendido al sector agrario y ganadero en pro de la soberanía alimentaria de España, un hecho que ha calificado de "suma importancia" especialmente debido a que la semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo, con el voto favorable del PP y el PSOE, una modificación de las directivas de emisiones industriales que consideran a las explotaciones como centrales térmicas de carbono. "El fanatismo climático va a poner contra las cuerdas a muchas explotaciones en el territorio europeo y especialmente en España", ha dicho.

Asimismo, ha remarcado que en los últimos dos años se han perdido dos tercios de las explotaciones ganaderas en Menorca, debido a la falta de rentabilidad "a pesar de la tan cacareada ley de cadena alimentaria aprobada en el Congreso por la izquierda, que no ha ayudado nada al sector", ha matizado.

Buxadé ha aprovechado la ocasión para criticar que "a pesar de que el PP lleva meses hablando que quiere derogar el sanchismo, en esta parte final de la campaña parece que quieren pactar con Sánchez con el fin de mantener el bipartidismo". Por este motivo, ha considerado que "el verdadero voto útil para cambiar las cosas es el voto a Vox".