Vox "tiende la mano" al PP en Ponferrada (León), pero ve "indispensable" entrar en el gobierno

La formación considera que el alcalde ha "roto el pacto" y recuerda que "diez más dos no son trece"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada (León), en medio de la crisis con el Partido Popular, que gobierna el municipio, mantiene la "mano tendida" para pasar a formar parte del equipo de gobierno, a la vez que ha recordado al alcalde, Marco Morala, que "si sabe sumar, que sume" porque "diez más dos no son trece", por lo que es imprescindible "el apoyo de Vox".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, ha explicado este jueves en rueda de prensa que mantiene abierta su postura de "negociar" con el PP la entrada de los dos concejales de esta formación política en el equipo de gobierno, porque esa es una "condición indispensable" para cumplir con el pacto de gobierno.

Esa es la postura de la formación política que, en las últimas horas, anunció que los dos concejales de Vox asumirían las concejalías delegadas de Cultura y Empleo y Formación, además de avanzar su apoyo al proyecto de presupuestos, aunque horas antes de la celebración del pleno, el alcalde trasladó a Vox que ese acuerdo "está roto" por la negativa del otro socio de gobierno, Coalición por El Bierzo (CB).

González ha recordado que, en el pacto de gobierno suscrito con el Partido Popular al inicio del mandato municipal, a cambio del apoyo de los dos concejales de Vox para favorecer la mayoría, se había planteado la creación de dos institutos municipales que los servicios jurídicos advirtieron de que no se podrían constituir, al encontrarse el Ayuntamiento inmerso en un plan de ajuste.

"ESTÁ TODO ROTO"

En el momento de comenzar a negociar los presupuestos, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, firmó dos decretos para otorgar a los concejales las concejalías de Cultura y Empleo y Formación. "Fue una sorpresa cuando el alcalde me dice que está todo roto porque CB no acepta", ha comentado González, que ha lamentado que el regidor no diera "ninguna razón".

"Hemos sido los concejales con menos horas en la historia de Ponferrada", ha asegurado la portavoz, que ha asegurado que, al no prosperar su entrada en el equipo de gobierno, los dos ediles de la formación han renunciado al sueldo como concejales porque es "lo lógico y lo sincero". "Si no hay trabajo, no se cobra", ha advertido.

LEALTAD

En esta situación, Patricia González ha recordado que "si CB y PP saben sumar, necesitan el apoyo de Vox", ya que los diez concejales populares y los dos de Coalición por el Bierzo "suman doce, pero se necesitan trece", por lo que se mantienen dispuestos a "seguir negociando". "Deberían seguir cumpliendo y siendo leales. Si no son leales con quienes les apoya, no lo van a ser con los ponferradinos", ha dicho.

No obstante, en este momento dan el "pacto por roto", que según ha señalado la portavoz de Vox, se alcanzó para que "el socialismo no vuelva a gobernar nunca más en Ponferrada", a la vez que ha asegurado que al mostrar la "mano tendida" no renuncian en este momento a apoyar en pleno el proyecto de presupuestos, que cuenta con doce enmiendas de Vox de las 50 inicialmente presentadas.