Vox tacha de "falso" el homenaje a las víctimas del terrorismo y remarca su "distancia infinita" con EH Bildu

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha tildado de "falso" el homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado este martes en la Cámara Baja, al tiempo que ha criticado a EH Bildu, partido con el que su formación mantiene una "distancia infinita".

Vox se ha ausentado del homenaje al colectivo, que se celebra anualmente en el Congreso. La cita ha reunido a la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) y a miembros de la Diputación Permanente, entre los que figuraba el diputado de Bildu Oskar Matute, además de representación institucional.

Ante los medios de comunicación en la Plaza de la Cortes, el portavoz parlamentario de Vox ha justificado la ausencia de su partido porque "no puede acudir a un acto de homenaje en el que esté presente Bildu, que no es más que el brazo político de ETA". "No estaremos nunca al lado de los que más daño han causado a las víctimas", ha explicado.

Espinosa de los Monteros ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "poner en la dirección del Estado" a Bildu, un partido "que no ha avanzado en lo que las víctimas reclaman: memoria, reparación y justicia".

EL GOBIERNO MANCILLA A LAS VÍCTIMAS

"Al contrario, este Gobierno ha contribuido gravemente a mancillar el recuerdo de las víctimas acercando a presos etarras (a cárceles de País Vasco) para su posterior suelta, mostrando sus sentimientos cuando se suicidaba un terrorista y avalando que un partido como Bildu presentara a candidatos al 28M con delitos de sangre", ha agregado.

Así, el portavoz ha remarcado la "distancia infinita" que separa a Vox de Bildu y del Gobierno de Sánchez, "traidor a las víctimas y a la memoria".