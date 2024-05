Vox supedita el presupuesto a entrar en el Gobierno y asegura que Sanz les trasladó que habría pacto "sí o sí"

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha dejado claro que "nunca aprobarán unos presupuestos que no podamos estar dentro para ejecutar y controlar; no es que nuestra formación solo quiera sillones", al tiempo que ha señalado que el mensaje "vía WhatsApp" del delegado de Hacienda, Juan Bueno, "diciendo que estaba a nuestra disposición para ver cualquier cosa relacionada con las cuentas públicas no es la convocatoria de una reunión de forma seria".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios durante una visita al barrio de la Macarena para abordar con vecinos cuestiones relacionadas con la seguridad. "En 2018 dimos la presidencia de la Junta a Juanma Moreno, con el peor resultado que se recuerda del PP andaluz, a cambio de nada. Firmamos un acuerdo de gobernabilidad, del cual no cumplieron absolutamente nada. Ahora no nos fiamos".

"La única forma de que Vox pueda llevar a cabo sus políticas, que es para lo que los 30.000 sevillanos que nos votaron nos pusieron aquí, es entrar dentro del gobierno. Insisto: no es por sillones", ha subrayado al respecto. "Si el alcalde no ha sido capaz de llegar a acuerdos con ningún partido político es culpa exclusivamente del alcalde; todo lo que sea echarnos la culpa a nosotros nos parece sencillamente ridículo, puesto que el que gobierna Sevilla es él, que tiene la responsabilidad de que la ciudad tenga un gobierno estable".

En cuanto a las negociaciones, Peláez ha asegurado que "las ha habido, las hay y las habrá". En este sentido, "yo misma he estado reunida con el alcalde en su despacho y he estado reunida con la coordinadora general de Alcaldía. Él me ha dicho que iba a haber pacto sí o sí".

Por último, en lo que se refiere a la visita del alcalde a la ciudad china de Chongqing para formalizar el hermanamiento entre ambas ciudades, Peláez ha señalado que "no tenemos ningún problema en que Sevilla sea promocionada en distintos países, ya sean comunistas o del régimen que sea. Lo que es bueno para la ciudad, nosotros lo apoyamos siempre".