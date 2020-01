Vox se suma a PP y Ciudadanos y pide a Exteriores explicaciones sobre las 'embajadas' catalanas

Acusa al Gobierno de ocultar a ciudadanos y Parlamento la existencia de oficinas autonómicas y pregunta cómo se verifica que se cumple la ley

El Grupo Parlamentario Vox se ha sumado este martes a PP y Ciudadanos y ha pedido explicaciones al Gobierno y a la titular de Exteriores, Arancha González Laya, por la autorización de delegaciones de la Generalitat en el exterior.

En concreto, Vox ha pedido la comparecencia de la ministra en la Comisión de Exteriores del Congreso, para que informe "de la situación de la actividad exterior de las Comunidades Autónomas, especialmente de la Generalidad de Cataluña", y las acciones que haya adoptado el Ministerio en el marco de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Pero además, el partido de Santiago Abascal recuerda que esa ley establece la presentación de un "Informe anual de acción exterior" y quiere saber las razones por las que no se ha publicado desde 2016.

Junto a la petición de comparecencia, Vox ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno aclare por escrito por qué "ha cambiado de criterio" respecto a la apertura de estas oficinas, teniendo en cuenta que hasta el pasado verano el Ejecutivo recurrió judicialmente varias aperturas. Se pregunta, en concreto, qué requisitos que no se daban en el pasado sí se cumplen ahora.

Además, pregunta "qué comunidades autónomas están cumpliendo la Ley" y cuáles no y por qué desde 2016 "no se ha publicado el 'Informe anual de aplicación de la Estrategia Exterior' que marca la Ley". Vox quiere saber por qué no hay datos posteriores a 2015 sobre la actividad de las comunidades autónomas en el exterior, "mencionados tangencialmente en el informe de 2016".

Por otro lado, pide detalles de "cuántas oficinas, algunas con intento de apariencia de 'embajadas', le consta al Gobierno que estén en funcionamiento" y cómo se está supervisando que cumplen laLey y no incurren en las causas de cierre que el propio Gobierno solicitó en el pasado.

COSTE DE LAS OFICINAS

También quiere saber el coste anual de esas oficinas para el contribuyente y cuántas se han integrado, desde 2014, dentro de loslocales del Servicio Exterior del Estado como establece la propia ley. A juicio de Vox, se está "ocultando a al control parlamentarioy a la opinión pública" la actividad y el gasto de esas oficinas de todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que ya en 2013 el ministro de Exteriores las cifró en 166.

Siguiendo con los preceptos de la Ley de Acción Exterior, este grupo pregunta cuántas comunicaciones previas de actividades de comunidades autónomas en el exterior ha recibido Exteriores, de qué tipo de actividades se trata, cuántas han recibido aprobación y cómo se ha vigilado el cumplimiento de lo acordado o autorizado.

En la misma línea, se preguntan "qué grado de cumplimiento existe de la Ley cuando, por ejemplo, hay consejeros autonómicos, como el de la Generalidad, que se presentan a si mismos como 'Ministros de Exteriores' desde hace años y de forma pública sin consecuencias".

Por último, recaba información sobre "cómo se está verificando, en general, el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a las interferencias en el exterior de las comunidades autónomas".