Vox no ve "suficiente" el cambio en tres años de Gobierno de Moreno, al que reprocha que siga con "políticas del PSOE"

Vox ha considerado este lunes que el cambio que se ha llevado a cabo en Andalucía durante los tres años del Gobierno de Juanma Moreno no ha sido "suficiente" ni ha respondido a las expectativas de los andaluces, y ha reprochado al presidente de la Junta que continúe aplicando "políticas del PSOE".

En un comunicado, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha indicado que la valoración de su formación sobre la gestión del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no puede ser positiva porque el cambio se ha visto reducido a la bajada de impuestos y a la simplificación de los trámites administrativos".

Ha lamentado las que el Gobierno de Juanma Moreno haya decidido "mantener las políticas socialistas" de los anteriores ejecutivos del PSOE-A.

Gavira ha considerado que se necesitan hacer "muchas más cosas para hablar de cambio real" en esta comunidad y ha denunciado que, por ejemplo, la sanidad pública en Andalucía "sigue echa un guiñapo ya que todos los andaluces nos quejamos de ella".

También se ha referido al "coste inasumible que tenemos en una administración paralela socialista" y a como en Andalucía se "siguen manteniendo las leyes ideológicas que dividen a los andaluces", sin olvidar "el uso partidista de los medios de comunicación pública".

En este sentido, ha expresado que el balance de estos tres años del Ejecutivo de Moreno "no puede ser suficiente ni satisfactorio porque este no es el cambio que demandaron los andaluces en diciembre de 2018".

En cuanto a la encuesta publicada este lunes por el diario El Mundo sobre las elecciones andaluzas, ha señalado que en Vox no se creen las encuestas, porque desde diciembre de 2018 "nunca aciertan con nuestro partido". De hecho, ha recordado que los sondeos decían que "en la comunidad de Madrid íbamos a quedar fagocitados por el efecto Ayuso y no sólo no fue así, sino que Vox incrementó el número de diputados".

Ha agregado que, con respecto a las elecciones en Cataluña, los sondeos decían que Vox no iba a entrar en el Parlamento, "y no sólo participamos y entramos, sino que sumamos más diputados que el Partido Popular y Ciudadanos juntos".

Manuel Gavira ha querido dejar claro que a Vox la única encuesta que le interesa es la de los andaluces el día que acudan a las urnas.