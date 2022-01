Vox, sorprendida porque el PP prefiera repetir elecciones a pactar con ellos

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, se ha mostrado sorprendido este lunes de que el PP prefiera volver a convocar elecciones en Castilla y León antes que pactar con su partido, que "no vayan a respetar el resultado electoral" y que "quieran que los españoles voten lo que ellos quieren que voten".

En rueda de prensa, ha comentado esa posibilidad, de la que algunos medios se hacen eco, y se ha extrañado de que "los ataques" a Vox vengan "del ministro de la oposición, del presidente del PP", cuando "miles de españoles lo que esperan es que nos pongamos de acuerdos para derrocar a Sánchez".

Tras asegurar que hay antecedentes, Buxadé ha precisado que "esa amenaza no se la lanzan a Vox sino a los ciudadanos: 'O me votas a mí o no hay futuro'", cuando lo que hay que hacer es respetar los resultados electorales y, en función de ellos, llegar a acuerdos.

Preguntado por si el PP y el PSOE favorecen en la campaña electoral a las plataformas provinciales de electores, ha dicho que es la estrategia "de la desesperanza y la desilusión", mientras que la forma de hacer política de Vox "no es la estrategia, sino el ir a pecho descubierto", y el 13 de febrero se verá el resultado.

Buxadé se ha felicitado por "el éxito" de la Cumbre de Madrid de este fin de semana, la reunión de líderes derechistas europeos convocada por Santiago Abascal, que, a su juicio, muestra que "existe una alternativa a las élites de Bruselas y al federalismo" y otra forma de construir Europa.

Sobre los resultados electorales en Portugal, ha considerado que "las encuestas decían una cosa y la realidad es otra", lo que es "trasladable a España". Ha felicitado a Chega! y su líder, André Ventura, por ser la tercera fuerza.

Le ha animado "para que siga trabajando por su nación" y le ha augurado que, "si sigue trabajando y mantiene la firmeza, el porcentaje de votos se irá incrementando".