Cs y Vox sopesan querellarse contra Rufián por desvelar secretos

Ciudadanos y Vox sopesan querellarse contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por haber revelado información sobre el espionaje a independentistas trasladada por la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales, un extremo que el dirigente independentista niega.

Fuentes del partido naranja han trasladado que estudian acciones legales contra Rufián al considerar que puede haber cometido un delito de revelación de secretos, recogido en el artículo de 598 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión la revelación de información "legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional".

Edmundo Bal, portavoz de los naranjas, ha acusado a Rufián de revelar a la prensa secretos de Estado tratados en esa comisión después de que Rufián haya sostenido ante los medios que los políticos independentistas que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado y que, con otros organismos, se señala a Interior.

Antes de la comparecencia de Bal, Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha lamentado que nada más salir hayan sido reveladas cuestiones de las tratadas por parte de algunos miembros, contra los que no ha descartado la posibilidad de que Vox se querelle.

Por su parte Rufián, en un mensaje en redes sociales, ha explicado que su alusión a "otro país o a otro organismo estatal" como responsable del espionaje es una "interpretación" y que en la comisión no ha habido secretos "ni oficiales ni extraoficiales" porque "no se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado ya".

A juicio de Ciudadanos, lo conocido al término de la comisión es la demostración de que no se debía dar acceso a "secretos del Estado" a los "enemigos del Estado", en alusión a ERC, JxCat, EH Bildu y la CUP.

Los naranjas han respaldado la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto al caso Pegasus porque se ha actuado "dentro de la legalidad", y ha reclamado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pida perdón por poner en "tela de juicio" la labor del CNI ante las acusaciones "fundadas" de un espionaje masivo al independentismo.

Además, Bal ha pedido a la directora del CNI, Paz Esteban, que se mantenga "firme" en su puesto ante los "ataques" y ha elogiado su transparencia frente a quienes esperaban pantomima y teatro: "Se nos han contado cosas que son secretas, ninguna de las personas que creen que los servicios de inteligencia han obrado mal podrán decir que no han recibido información".

Ciudadanos ha reclamado además aclaraciones de Bolaños respecto al espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, que este jueves no se ha tratado en detalle, porque no se creen que los servicios de inteligencia hayan descubierto con un año de retraso la intrusión y deducen que la competencia era de Presidencia. EFE

ml-alr-cor/jdm