VOX solicita debatir este miércoles en Pleno un punto extraordinario sobre "las actuaciones ilegales de Pedro Sánchez"

El portavoz del GP VOX, Rubén Martínez Alpañez, se ha referido este martes a la situación de "extrema gravedad" que estamos viviendo para la nación y ha solicitado al PP de la Región de Murcia la incorporación de un punto "urgente" para el pleno que se va a celebrar este miércoles en la Asamblea Regional para debatir las "actuaciones ilegales del gobierno de Pedro Sánchez".

Al hilo, ha incidido, "no hemos obtenido respuesta por parte del PP para incluir este punto. No obstante, si no nos apoyan, en la próxima Junta de Portavoces solicitaremos que se celebre un pleno monográfico dada la trascendencia que tiene la situación actual que está provocando Pedro Sánchez".

"Insisto, no es momento de tacticismo político. Ya sabemos los tacticismos políticos como le salen al Partido Popular. Es el momento de estar junto a todas las personas que quieren mantenernos como una democracia moderna y no como un país en el que las dictaduras imperan y someten a la ciudadanía", indica.

Martínez Alpañez ha dejado claro que "desde VOX, vamos a acometer todas las acciones judiciales, parlamentarias, gubernamentales y ciudadanas, para evitar que Pedro Sánchez a través de actos ilegales, se convierta nuevamente en presidente del Gobierno".

El diputado regional también ha animado a la población a acudir a la manifestación convocada esta tarde, frente a la sede del PSOE, en la calle Princesa, a las 20.00 horas.

"Todos los cargos públicos de VOX y nuestros afiliados asistirán a esa manifestación y apoyaremos a todas y cada una de las manifestaciones que se convoquen por parte de la ciudadanía en contra de las actuaciones ilegales del gobierno de Pedro Sánchez", subraya.

Por su parte, José Ángel Antelo se encuentra reunido este martes con Santiago Abascal y el resto de vicepresidentes de las diferentes comunidades donde VOX gobierna, determinando la estrategia de los gobiernos.