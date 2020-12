Vox: "El rey emérito tiene el mismo derecho que todos a regularizarse"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha salido en defensa del rey Juan Carlos después de su declaración tributaria voluntaria para saldar una deuda de 678.000 euros: "El rey emérito tiene el mismo derecho que todos los demás a regularizarse", ha afirmado.

En declaraciones a los medios en su visita a Barcelona, donde se ha reunido con representantes del Gremio de Restauración de Barcelona, junto al candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, Espinosa de los Monteros ha arremetido contra quienes han "intentado hacer escarnio" del paso dado por el rey emérito.

A su juicio, el rey Juan Carlos "es absolutamente libre de entrar cuando quiera" en España: "No tiene ningún motivo para no hacerlo, no tiene ninguna causa abierta, es un ciudadano libre", ha subrayado.

Por otra parte, Espinosa de los Monteros ha denunciado la "triple epidemia política" que a su entender padece la ciudadanía de Cataluña, con el Gobierno de Pedro Sánchez, la coalición JxCat-ERC al frente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau.

Garriga ha denunciado a su vez una "triple pandemia: la COVID-19, el separatismo y la delincuencia", que están "condenando a la ruina a millones de autónomos, hosteleros y pequeños comerciantes".