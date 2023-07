PP y Vox reprochan la dualidad del Gobierno por sus discrepancias internas sobre Ucrania

PP y Vox destacaron este miércoles las discrepancias internas que ha habido entre los socios de la coalición del PSOE y Unidas Podemos por la posición del Gobierno respecto a la guerra en Ucrania y el envío de armas a este país para hacer frente a la invasión militar rusa.

En el segundo debate temático organizado por la Agencia EFE ante los comicios del próximo 23 de julio, centrado en la política exterior y la Unión Europea (UE) y celebrado en la sede de Estrasburgo (Francia) del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP y ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo señaló que en el Ejecutivo "cohabitan dos almas opuestas", y aseguró que esto persiste aún con el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz en Sumar.

"Cuando se habla del aumento del gasto militar volvemos a ver la misma escena con Yolanda Díaz, la nueva protagonista: no está ni en el 'sí' ni en el 'no', sino en mediopensionista. No se sabe qué es lo que ella quiere, que es lo último que ha pasado con los tanques Leopard", manifestó García-Margallo.

Para el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, "no hay claridad" en el Ejecutivo y por ello afirmó en el mismo debate que el presidente español, Pedro Sánchez, "ha carecido desde el primer momento de credibilidad" con respecto a Ucrania.

Buxadé subrayó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "es culpable" del conflicto, aunque también señaló a Alemania como un "responsable político" de la situación actual debido a la política "de sumisión y dependencia del gas ruso" mantenida por Berlín, y que, a su juicio, ha abierto las puertas a la invasión de Ucrania.

Por su parte, la candidata de Sumar y eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva lamentó que los países europeos hayan contribuido al "aumento del militarismo" y hayan pasado de decir "que íbamos a mandar sólo material defensivo" a ahora entregar "cazas y misiles", o hasta bombas de racimo por parte de Estados Unidos.

"No podemos dar más falsas promesas al pueblo ucraniano diciendo que van a entrar en la Unión Europea siendo un país invadido y no pudiendo contar con su soberanía, o diciendo que entrará en la OTAN pero sólo cuándo se den las condiciones necesarias", añadió Villanueva en el debate de EFE.

La eurodiputada calificó la guerra de "invasión criminal de Putin", pero también pidió que desde Europa se potencien "los esfuerzos diplomáticos" y pidió responsabilidad para evitar "frases diciendo que esta guerra se ganará en el campo de batalla".

En cambio, el eurodiputado del PSOE Ignacio Sánchez Amor replicó que "las prédicas de paz hay que hacerlas en Moscú y no en las capitales europeas", porque, a su juicio, Ucrania sólo tiene dos opciones: "o se defiende o se rinde".

"Esto no es una guerra que ha ido escalando, aquí hay un agresor y un agredido", aseveró Sánchez Amor, quien defendió que lo que ha hecho España es "ser solidaria con Ucrania" en el terreno militar, pero también con la acogida de más de 170.000 refugiados.

El eurodiputado socialista reclamó "una paz justa" para Ucrania, que no pase por "la consagración de las ganancias del agresor", y remarcó la necesidad de dirimir responsabilidades "por los crímenes de guerra cometidos" durante el conflicto.

El debate, de una hora de duración y retransmitido en redes sociales bajo la denominación "EFE Fórum 23J", estuvo moderado por la delegada de EFE en Bruselas, Catalina Guerrero.