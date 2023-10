Vox reprocha a Marlaska que le preocupe la islamofobia cuando hay "300 lobos solitarios" que "pueden atentar"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que no haya aportado "información" a las cuestiones que ha planteado su grupo parlamentario y solo le preocupe "la desinformación, los discursos del odio y la islamofobia" cuando hay, según ha dicho, "300 lobos solitarios" que "pueden atentar en cualquier momento" o "23.000 personas que han entrado de forma ilegal en Canarias".

En declaraciones a los medios tras la reunión convocada por el Ministerio para informar sobre el nivel de alerta antiterrorista en España, Millán ha recordado que en Vox llevan denunciando "las terribles consecuencias" que tienen "las políticas de puertas abiertas" y también la existencia de culturas que, en sus palabras, "son incompatibles con Occidente", con el respeto a los derechos humanos y, especialmente, con las mujeres.

"Se nos ha tachado de racistas, de xenófobos y se nos han referido insultos varios por denunciar esta realidad. Lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón", ha dicho la portavoz de Vox.

En este contexto, Millán ha alertado de que en España hay 300 lobos solitarios "según el Gobierno", ha recalcado, "que pueden atentar en cualquier momento" y también "23.000 personas que han entrado de forma ilegal en Canarias que han entrado por los mismos cauces que han entrado estos lobos", ha subrayado.

Por ello, Vox ha insistido en reclamar al ministro "un mayor control de las fronteras" y "reforzar requisitos para la concesión de la nacionalidad española", además de paralizar aquellas concesiones de "personas que vengan de países islámicos". También ha pedido un "control del dinero que va destinado a la cooperación al desarrollo a Palestina". "No sabemos en manos de quién acaban estos recursos", ha denunciado.

En este punto, Millán ha lamentado que Marlaska no haya respondido a las preguntas concretas de Vox sobre la situación actual de seguridad en España. Según ha explicado, el ministro les ha dicho "que no hay que preocuparse más allá de lo que pueda suceder". "Está muy preocupado por la desinformación y la islamofobia habiendo detenido hoy a cuatro terroristas islamistas en España. La situación es lamentablemente para preocuparse porque no tenemos información", ha criticado.