Vox reprocha a Junta en el debate del Presupuesto que estudie recuperar Patrimonio: "Su revolución fiscal sería menos"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este jueves en el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024, cuya devolución al Consejo de Gobierno no ha solicitado a diferencia del resto de grupos de la oposición, sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz vuelva a recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio que "no suban o recuperen Patrimonio porque su revolución fiscal sería menos revolución".

Gavira ha argumentado sobre esa hipótesis, que el Gobierno andaluz baraja una vez que el Tribunal Constitucional ha desestimado anular el Impuesto temporal sobre las grandes fortunas tras un recurso de la Comunidad Madrid que también ha planteado Andalucía y está pendiente de resolución, que de recuperarlo "la mitad de la enmienda de los socialistas se la cargan de un plumazo", antes de proclamar que "quiero impuestos bajos para los andaluces".

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica ha blandido la hipotésis de que "cuanto menos impuestos, más se agudizan los gobernantes en hacer mejor las cosas y en ser más eficaces", a lo que ha sumado el planteamiento de que "los andaluces pueden disponer de más recursos para hacer lo que quieran, gastarse lo que se ahorran en lo que les dé la gana".

A juicio de Gavira, la posibilidad de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, junto con el canon del agua, "si vuelven a traerlo y estudiarlo estarían certificando que no tienen un plan para Andalucía, ni siquiera en materia fiscal", antes de argumentar que esa falta de hoja de ruta "no la tienen en sanidad, educación o empleo" y concluir que "la diferencia entre lo que hacen los socialistas y ustedes es cero".

"Lo de las enmiendas a la totalidad nos lo tomamos muy en serio", ha proclamado el portavoz de Vox, antes de explicar que "sólo hemos presentado dos" desde que entraron como grupo parlamentario en diciembre de 2018 en el Parlamento de Andalucía, una en la anterior legislatura, y otra en la actual, antes de plantear que el proyecto de Presupuesto 2024 "coincide con lo que le pedían ellos", en referencia a los socialistas, tras esgrimir que "no se toca nada ideológicamente y recuperan el canon del agua y recuperarán el Impuesto del Patrimonio".

"Exigen más recursos pero no tienen capacidad para gastar esos miles de millones", ha afirmado Gavira sobre la ejecución del Presupuesto, quien ha planteado que "nos preocupa lo que piensa Andalucía", convencido de que "el cambio ni llega ni se le espera", por cuanto ha blandido que "tienen más gasto político que con los socialistas" y que "se han dedicado a gestionar la herencia socialista".

Gavira, quien ha planteado sobre los problemas de igualdad que "también hay una Andalucía multinivel en base a donde hayas nacido", ha señalado a la consejera de Economía, Carolina España, como representante del Gobierno andaluz que "si cree que todo va a genial tienen un problema con la realidad de Andalucía".

"Parece que no tienen un plan y eso es lo que más nos preocupa", ha apostillado.

"Vamos a trabajar vía enmiendas a estos Presupuestos", ha anunciado Gavira, antes de invocar que "presentamos propuestas serias", de lo que ha puesto como ejemplo que para el Presupuesto 2023 "500 presentamos y este año estoy seguro de que va a pasar lo mismo".

"Vamos a presentarles cientos de enmiendas para ver si los andaluces ven diferencia con lo que hacían los socialistas", ha remachado Gavira su argumentación.

ESPAÑA: "NO HE DICHO QUE VAYA A RECUPERAR PATRIMONIO"

En su turno de réplica a Gavira, Carolina España ha asegurado que "no he dicho que vaya a recuperar el Impuesto de Patrimonio porque lo quitó este Gobierno y lo hemos bonificado al cien por cien", antes de explicar que "lo bonificamos al cien por cien porque entendíamos que era injusto, que no existe en otro países de la UE, que ahuyenta la inversión y que recae sobre las rentas medias".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No estamos a favor del impuesto", ha proclamado la consejera de Economía, quien ha explicado que durante una rueda de prensa "nos hicieron la pregunta de si lo íbamos a recuperar como ha anunciado la Comunidad de Madrid y hemos dicho que había que esperar a cómo se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que la Junta presentó al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno".

"Estamos estudiando todas las opciones hasta que salga el recurso, estar estudiando no es que vayamos a recuperar el impuesto, sino que hay que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional", para reafirmarse en la idea de que "a los primeros que no les gusta el Impuesto de Patrimonio es a los ue lo hemos quitado, que hemos sido nosotros".

España ha defendido que es "imposible arreglar en cinco años el desaguisado" que dejaron tantos años de gobiernos socialistas, pero el actual Ejecutivo del PP tiene un "plan" para seguir avanzando.

"Claro que queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos un plan", ha indicado España, quien ha defendido las reformas que está llevando a cabo el Gobierno del PP-A y el aumento en las dotaciones para sanidad o educación que son una "realidad".

"Usted me puede decir de todo, dentro del respeto, pero que me parezco al PSOE por ahí no", le ha replicado al portavoz de Vox.

Ha agradecido a Vox "el voto de confianza" por no haber presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos y le ha instado a que plantee enmiendas parciales para mejorar el texto.