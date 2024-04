Vox se reivindica como el único grupo en Andalucía "a favor" de la "misma atención sanitaria" para todos los españoles

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este lunes, tras las nuevas movilizaciones convocadas este pasado fin de semana por la plataforma 'Marea Blanca' para protestar por la situación de la atención sanitaria pública en Andalucía, que en el Parlamento autonómico "nadie, salvo Vox, está a favor de que los andaluces reciban la misma atención sanitaria que el resto de los españoles".

Así, Manuel Gavira ha puesto de relieve que, hace pocas semanas, "todos los grupos parlamentarios, desde el PP al PSOE y pasando por los comunistas, votaban en contra" de una proposición no de ley (PNL) de Vox en la que su grupo reclamaba, "ahora que todo el mundo habla de igualdad", aumentar hasta los 17.000 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Salud para el año 2025, a fin de equiparar el gasto por habitante a la media nacional, "y nadie votó a favor", según ha enfatizado el portavoz y ha informado Vox en una nota.

El portavoz parlamentario de Vox ha sostenido que "el problema de la atención sanitaria en Andalucía no es nuevo, viene de la época socialista", que es cuando surge el movimiento 'Marea Blanca', pero "el Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla sigue aplicando las mismas recetas socialistas, y por eso los andaluces seguimos teniendo las mismas quejas", ha argumentado Manuel Gavira antes de concluir que "no se hacen fórmulas nuevas", por lo que "no se da respuesta".