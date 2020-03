Vox recurrirá el decreto por garantizar a Iglesias en la comisión del CNI

Vox recurrirá ante el Constitucional el real decreto de medidas económicas y sociales para hacer frente a la pandemia del coronavirus por incluir una disposición que garantiza al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su presencia en la comisión de seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, en su réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno.

Espinosa ha acusado a Sánchez de aprovechar la crisis para introducir "de soslayo" cambios en la ley que regula el CNI y dar satisfacción a las intenciones "totalitarias" de Iglesias en estos momentos "dramáticos" en los que hay "500 muertos y miles de afectados".

"El señor Iglesias y usted forman una combinación muy peligrosa para España", como lo demuestra, en su opinión, lo que están haciendo "en plena crisis y sin control parlamentario", ha dicho a Sánchez.

El diputado de Vox les ha pedido a ambos que no engañen más, pues "su única patria" son ellos mismos y la disposición incluida en el real decreto "es una burla a los españoles y un insulto a los afectados".

Ha acusado además al Gobierno de haber ocultado información como, según ha dicho, ya hizo el PSOE en la crisis económica de 2008, y ha hablado de "gobernantes negligentes" que han tomado "tarde y mal" las decisiones y con un "sesgo ideológico" después de "minimizar" la situación.

Por eso, ha pedido a Sánchez que se centre en gobernar y deje de lado su ego y su intereses partidistas, porque "no está el país para aguantar tretas de partido".

"Aún no les he oído a ninguno pedir perdón, no lo van a hacer, pero sí pido que enmienden sus errores", ha reclamado Epinosa. EFE