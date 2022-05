Vox reclama a PSOE y PP compromisos de "fecha" para la ampliación del Bellas Artes y critica a Del Pozo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado al PSOE y al PP que "pongan fecha a la ampliación del Museo de Bellas Artes, una de las asignaturas pendientes de las administraciones públicas con la ciudad", toda vez que el pasado mes de abril, el ministro de Cultura y Deporte, el socialista Miquel Iceta, aseguraba que dicho proyecto, pendiente desde hace años y años, será acometido tras la reforma del Museo Arqueológico, cuyas obras aún debe licitar el ministerio.

Peláez ha rememorado que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, segunda pinacoteca de España, "es un debate que se pierde en el tiempo, iniciado en la década de los 60 del siglo pasado, impulsado desde 2007, pero que se ha quedado en una mera declaración de intenciones por parte de socialistas y populares que, cuando han tenido responsabilidades de Gobierno, han olvidado el asunto desde que se optó, en 2010, por el Palacio de Monsalves como espacio para la ampliación, en tiempos de la ministra González Sinde".

"Ningún Ministerio de Cultura, bien del PSOE, bien del PP, se ha preocupado por cumplir sus promesas con respecto a la ampliación del Museo de Bellas Artes. Tampoco el llamado 'Gobierno del Cambio' en Andalucía que, en este sentido, ha culminado la legislatura en blanco. Y en este sentido, algo tendrá que decir la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de la que sólo sabemos, según sus propias palabras, que ha dedicado todo este tiempo en preparar la documentación para pedir al Ministerio que lleve a cabo la restauración del Palacio de Monsalves", indica Vox, manifestando la consejera que para la actuación será necesario actualizar la tramitación y el propio proyecto.

Para Cristina Peláez, "la consejera de Cultura y el PP han perdido toda credibilidad porque nadie puede entender esta pérdida de tiempo y, al final, lo que se concluye es que lo que falta es voluntad política, por lo que resulta irónico escuchar a la consejera, una y otra vez, afirmar que la ampliación es prioritaria, adjetivo utilizado ya en los años 60".

"La cuestión es que el asunto de la ampliación del museo de Bellas Artes ha sido un punto de confrontación entre ambas administraciones, la autonómica y la estatal, desde hace muchos años. Demasiados. No se entiende que nuestra ciudad no tenga un museo acorde a la importancia cultural, histórica, política e institucional de Sevilla y que no disponga del espacio suficiente para poder albergar, en condiciones y en su totalidad, una de las mejores y más grandes pinacotecas de España", asevera Peláez.

A colación de las recientes declaraciones del ministro Icera, la portavoz local de Vox ha reclamado a PP y PSOE que "se abstengan de utilizar la "excusa" de la reforma del Museo Arqueológico, pues Sevilla no puede "a esperar hasta 2025 para ver unas obras que debieron comenzar hace 55 años".