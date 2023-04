VOX reclama medidas para atraer nuevas empresas a Cuarte de Huerva ante la pérdida de puestos de trabajo

El candidato de VOX a la Alcaldía de Cuarte de Huerva, Daniel Hornos, ha reclamado un cambio en la Concejalía de Industria, porque "se han perdido muchas empresas y comercios, lo que trae pérdida de puestos de trabajo". Ha reclamado impulsar medidas que favorezcan a las ya existentes y atraigan nuevas compañías.

Así lo ha indicado este sábado en un acto del partido celebrado en Cuarte de Huerva, en el que se ha presentado la campaña 'Cuida lo Tuyo' a los vecinos del municipio, que tiene por objetivo proteger "todo aquello que importa a la gente y que la izquierda ha abandonado definitivamente".

En este encuentro también han intervenido el diputado nacional de VOX por Zaragoza, Pedro Fernández; el candidato al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco; el candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo; y el 'número uno' por la provincia de Zaragoza y portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, Santiago Morón.

Por su parte, Hornos ha manifestado que Cuarte de Huerva "ha crecido mucho", lo que hace necesario que el Ayuntamiento cambie su manera de gestionar. "Tenemos que conseguir que nuestros ciudadanos no tengan que desplazarse a Zaragoza para hacer trámites y deben poder hacerlo en Cuarte", ha agregado, citando como ejemplo el bono de transporte de familias numerosas.

Asimismo, el candidato a la Alcaldía de este municipio zaragozano ha explicado que la población en Cuarte de Huerva es "muy joven", argumentando así la necesidad de una Comisión de Festejos en la que este segmento poblacional participe y exponga sus inquietudes.

Con respecto a la atención a los más mayores, Hornos ha subrayado que es algo que preocupa a VOX y ha avanzado que se estudiará "la posibilidad de crear un centro de día asistido en Cuarte de Huerva para cubrir las necesidades de esto y de sus familias".

Del mismo modo, ha reclamado que el Gobierno de Aragón "sea sensible" a las necesidades de los vecinos de esta localidad, "porque no es de recibo que haya demora de 15 días para obtener una cita en Atención Primaria". Así, ha destacado la propuesta de su formación para ampliar el horario de atención del consultorio médico, así como de mejorar la seguridad ciudadana, poniendo de manifiesto la urgencia de que exista una Concejalía de Seguridad Ciudadana.

INFANCIA Y ECONOMÍA DESCUIDADAS

El diputado por Zaragoza en el Congreso, Pedro Fernández, ha incidido en la importancia de cuidar los barrios, "cuidar lo tuyo, porque no se puede esperar que la izquierda lo haga", ya que "ni cuida ni cuidará la unidad de España, ni la infancia, ni la economía, y esa es la percepción de millones de españoles".

Ha afeado que "por mucho que haga el Gobierno, no van a impedir que los 4.500 condenados por delitos sexuales vean reducidas sus penas de cárcel", por lo tanto, ha continuado, "podemos decir que el Gobierno de Sánchez no cuida a las mujeres". También ha reprobado que para el Ejecutivo central "las familias numerosas no existen", añadiendo que, igualmente, existe una ley de Protección a la Infancia aprobada en la Cámara baja mientras que el equipo de gobierno "está rebajando los plazos de prescripción de los delitos de secuestro a menores y de matrimonios forzados con estos".

Fernández ha detallado que, según un Índice del Consumidor del CIS, la percepción de los españoles sobre la situación económica, en un 49 por ciento, refleja que su situación económica es peor ahora que hace seis meses, "y la mayoría lo atribuye a una subida de los precios, algo que el Gobierno de Sánchez no quiere reconocer".

MÁS PRESUPUESTO, MENOS SERVICIOS

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha precisado que los problemas de la comunidad autónoma están muy identificados: "Falta de infraestructuras y de comunicaciones terrestres; está a la cabeza nacional en malas carreteras; es un infierno fiscal; es imposible emprender; y Lambán recorta las ambulancias y quita las UVI. Estamos en una sanidad de guerra".

"El presupuesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez es el mayor de los últimos años, pero aún así no pagamos a los proveedores a tiempo, recortamos en ambulancias y tenemos peores servicios. ¿Dónde va ese dinero entonces?", ha preguntado Nolasco.

TRANVÍA A CUARTE, CADRETE Y MARÍA DE HUERVA

El proyecto para articular el área metropolitana de Zaragoza ha sido el tema abordado por el candidato a la Alcaldía de la capital aragonesa, Julio Calvo. "Nos parece imprescindible iniciar un estudio de viabilidad de una derivación de la línea 1 del tranvía, donde se desvía hacia Valdespartera, que uno de cada tres o cuatro tranvías se dirigiera directamente por el eje del Valle del Huerva hacia Cuarte, Cadrete o María de Huerva", ha comentado.

"Sería una extraordinaria forma de articular el área metropolitana en tres localidades que disponen de unos polígonos industriales muy surtidos de empresas, donde trabajan muchas personas que viven en Zaragoza, y a la inversa, en estas localidades la gente necesita los servicios sanitarios y educativos que les da la ciudad de Zaragoza", ha observado Calvo, quien ha garantizado que la ampliación "sería altamente rentable en términos sociales y económicos".

Por otro lado, ha informado que el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza se opondrá a la intención del equipo de gobierno de convertir en aparcamiento de pago el existente en la calle Embarcadero, alegando que es utilizado por vecinos de localidades limítrofes a la capital aragonesa. "Vamos a luchar para que siga siendo gratuito", ha declarado Julio Calvo.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Por último, el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón y 'número uno' por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón, ha enfatizado en que su formación es la única que no se define como "aragonesista".

"No queremos crear una taifa aragonesa, no queremos volver al pasado", ha defendido Morón, reclamando una mejor gestión y mayor planificación de los recursos públicos disponibles para así optimizar los servicios públicos para los aragoneses.