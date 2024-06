Vox reclama listado de proyectos redactados y entregados cuyas obras no se licitaron ni fueron ejecutadas

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este lunes el listado detallado y el coste de los proyectos redactados y entregados cuyas obras no han sido ni licitadas ni ejecutadas.

"La no ejecución de las obras contempladas en los proyectos supone, a parte del gasto asumido por la propia licitación del proyecto, tener paralizadas obras que el Ayuntamiento consideraba necesarias", señala la edil en nota de prensa.

Según Peralta, "la contratación de asistencias técnicas o modificados para las correspondientes actualizaciones de obras no ejecutadas, o incluso no licitadas, suponen un sobrecoste, evitable si este equipo de gobierno tuviera el nivel de ejecución deseado y aceptable".

Vox Oviedo llevará a la Comisión de Urbanismo de este próximo miércoles, una petición en la que reclama el listado detallado y el coste de los proyectos redactados y entregados cuyas obras no han sido ni licitadas ni ejecutadas. "En los últimos meses hemos podido observar como por parte del Ayuntamiento de Oviedo se han licitado varias asistencias técnicas para la actualización de proyectos ya redactados que ya se habían licitado y entregado hace años", dice.

Asimismo incide en que "existen proyectos redactados y entregados cuyas obras no se han licitado ni ejecutado por distintas causas; y contratos como las obras la reforma y ampliación del Centro Social de La Florida, que tuvieron que resolverse por una inadecuada previsión de gastos del equipo de gobierno".

"La no ejecución de las obras contempladas en los proyectos -continúa la edil de VOX- supone, a parte del gasto asumido por la propia licitación del proyecto, tener paralizadas obras que el Ayuntamiento de Oviedo consideraba necesarias ya que, si no fuera así no se hubieran licitado las mismas".

"Tal y como viene a ser habitual en este equipo de gobierno, generar falsas expectativas e ilusiones en los ciudadanos, que ven como sus verdaderas y urgentes necesidades no están satisfechas por una deficiente gestión municipal", añade.

Finalmente señala que "la contratación de asistencias técnicas o modificados para las correspondientes actualizaciones de obras no ejecutadas, o incluso no licitadas, suponen un sobrecoste, evitable si este equipo de gobierno tuviera el nivel de ejecución deseado y aceptable".