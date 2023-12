Vox reclama el desdoblamiento de la carretera N-432 y critica "el déficit" en infraestructuras

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha reclamado este viernes el desdoblamiento de la carretera N-432 y ha acusado al Gobierno del PSOE de "no trabajar para que Córdoba deje de tener los déficit que tiene en infraestructuras desde hace muchos años".

En una nota, Ramírez del Río ha lamentado que "no se haya visto reflejado en los adelantos de los Presupuestos del Gobierno de Sánchez ninguna partida para el desdoblamiento de la N-432", a lo que ha añadido que "es una de las demandas históricas de la provincia y ha sido solicitado por todos los municipios del norte para evitar la siniestralidad y para comunicar la provincia con la zona norte, que ha quedado lamentablemente aislada".

En este sentido, el diputado nacional ha calificado de "imprescindible que esta infraestructura se ponga en marcha junto con todas las demás que necesite la provincia", puesto que "es importante para potenciar el desarrollo económico y para que la provincia y ciertas zonas de ella no se acaben vaciando", ha sostenido.

Por otra parte, ha recordado que "ni siquiera están las necesidades cubiertas en torno a infraestructuras eléctricas, como se ha comprobado en verano, cuando hubo que poner en marcha una depuradora y fue necesario aumentar la electricidad, porque no había en la zona norte suficiente potencia para esta infraestructura".

Así, ha acusado al Gobierno de "la dejadez con respecto a la provincia, ya que ni la electrificación y este desdoblamiento parecen tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado", al tiempo que ha recordado que "hace cinco años en un debate el diputado socialista por Córdoba dijo que si salía el PSOE en el Gobierno central el desdoblamiento de la Nacional 432 estaría hecho en tres años".

"Han pasado seis años y no hay un centímetro cúbico de alquitrán para este desdoblamiento", ha advertido, de ahí que haya exigido "inversiones para Córdoba, para que no quede aislada y la provincia no quede vacía y con falta de oportunidades".