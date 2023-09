El PP y Vox rechazan una propuesta para destinar 5 millones de los presupuestos de 2024 a la ley Reserva de Biosfera

El PP y Vox han votado este martes en contra de la Proposición No de Ley presentada por Més per Menorca con la que se pretendía instar al Govern a destinar 5 millones de euros de los presupuestos de 2024 a la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca.

La propuesta, que ha defendido el menorquinista Josep Castells, indicaba que los 'populares' optaron por un "posicionamiento oportunista" durante la pasada legislatura al oponerse a la ley debido a la falta de financiación.

A pesar de su posicionamiento contrario a la proposición, el diputado del PP Jordi López Ravanals ha asegurado que el PP "respetará en todo momento" el artículo 80 de la normativa, que acota una asignación de 5 millones al Govern, lo que supone el 75 por ciento, mientras que el Consell de Menorca se encargará del 25 por ciento restante.

Asimismo, ha destacado que el PP y el Govern de Margalida Prohens tienen un compromiso con la ley de Reserva de Biosfera, pero con una ley "consensuada". En este punto, ha criticado que PSOE y Més per Menorca quisieron hacer la normativa de forma "rápida" a tan sólo tres meses de las elecciones "porque querían sacar un rédito político".

"Si realmente están interesados en tener una ley de Reserva de Biosfera, hagamos una ley entre todos, analizando los puntos que puedan entrar en conflicto con otras administraciones y la sometemos al Consell Consultiu".

Por su parte, Castells ha recordado que fueron los 'populares' los que llegaron a presentar una enmienda a la ley pidiendo una dotación de 8 millones de euros.

El PSOE ha conseguido incluir un tercer punto en la PNL que establecía que el pleno del Parlament manifestaba su apoyo a la ley Reserva de Biosfera y se comprometía a trabajar para que no fuera derogada ni total, ni parcialmente. La socialista Pilar Carbonero ha considerado que "el debate no es la financiación, el debate es salvar la ley".

En una posición totalmente contraria se ha expresado el diputado de Vox Xavier Cardona, quien ha apuntado que no permitirán "que se gaste ni un euro más en estos disparates pseudoecologistas"

"Vamos a derogar todos aquellos apartados de esta ley lesivos para los menorquines", ha manifestado antes de remarcar que "tiempo habrá para estudiarlo detenidamente, a la hora de legislar las prisas no son buenas". Sin embargo, ha matizado que "Menorca necesita más dinero para finalizar las obras de la carretera general, para contratar más sanitarios, para pagar un plus de insularidad a los trabajadores públicos, para el transporte público, para las escuelas infantiles e, incluso, para el deporte base. Lo único que no necesita Menorca es atornillar más a los menorquines con más prohibiciones limitaciones y restricciones", ha declarado.