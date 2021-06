PP y Vox rechazan reforma de las pensiones por comprometer la sostenibilidad

El Partido Popular y Vox han expresado este martes su rechazo a la reforma de las pensiones, que cerraron este lunes el Gobierno, la patronal y los sindicatos, porque consideran que no da solución al déficit del sistema y que, por contra, compromete su sostenibilidad.

Así lo han señalado los portavoces del PP y de Vox en el Congreso, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros, respectivamente, que han expresado en sendas ruedas de prensa su oposición a la reforma, que supone derogar la que el PP hizo de forma unilateral en 2013 y volver al consenso social de 2011 con el blindaje de la revalorización de las pensiones.

Gamarra ha denunciado que la reforma pactada con los agentes sociales es contraria a lo acordado por los partidos en el Pacto de Toledo y, por ese motivo, los populares han pedido la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Cámara Baja.

Según el PP, las medidas "no se concretan en absoluto" sino que "se posponen" y no saben "para cuándo". Demandan un "equilibrio" porque "no se puede ahondar en la suficiencia de las pensiones olvidando la sostenibilidad del sistema" y tampoco "posponer debates" porque "unas reformas están vinculadas a las otras".

Vox, por su parte, ha hablado de "engaño masivo" e "ingeniería contable" para "ganar tiempo". A juicio del portavoz de Vox, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "traspasar el problema a lo que venga después", ocultando el déficit del sistema mediante un "juego de trileros".

"Le endosan el déficit al Estado", ha denunciado el parlamentario de Vox, para quien "esto supone poner en riesgo sus propias pensiones" y es "un acto contra las matemáticas" que son "tozudas".

Vox reclama una reforma más amplia para el sistema y argumenta que "España no es una nación suficientemente rica como para mantener simultáneamente el estado del bienestar de los españoles y el estado de bienestar de los políticos".

El primer bloque de la reforma pactado por Gobierno y los agentes sociales implica, entre otras medidas, ligar de nuevo las pensiones a la evolución de la inflación y, para compensar el gasto adicional, se ha reformado la jubilación anticipada y se han pactado nuevos incentivos a la demorada. EFE