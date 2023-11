PP y Vox rechazan la iniciativa de PSOE-A para que la Junta impulse en el Senado el debate para reformar la financiación

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A y Vox, la proposición no de ley (PNL) planteada por el PSOE-A para instar al Gobierno de la Junta a impulsar desde el Senado una iniciativa para debatir sobre la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica.

En concreto, la PNL del PSOE-A, que ha recibido los apoyos de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, planteaba que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a que, conforme viene establecido en el artículo 56 bis 3 del Reglamento del Senado, y en ejercicio de sus competencias, solicitase la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas al objeto de que se constituya en su seno una ponencia que elabore un dictamen sobre un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, inspirado en los principios y conclusiones recogidos en el acuerdo del Parlamento de Andalucía sobre financiación autonómica de marzo de 2018.

En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, que ha comenzado pidiendo a los representantes del PP-A que "no desprecien el diálogo o el consenso en temas fundamentales", y apelando a la "capacidad" de formaciones políticas distintas de "ponerse de acuerdo" en torno a "grandes cuestiones" como la de la financiación de los servicios públicos que deben prestar las comunidades autónomas.

Al respecto, ha defendido que la PNL que ha traído este miércoles al Pleno el PSOE-A es "una iniciativa de altura" que parte del acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en 2018 "a instancias del Grupo Socialista", que entonces sustentaba al Gobierno de la Junta, para reclamar una reforma de la financiación autonómica.

PSOE-A APUNTA A UNA POSIBLE "COBARDÍA" DEL PP-A FRENTE AL MADRILEÑO

El representante del PSOE-A ha sostenido que "ha llegado el momento de iniciar desde Andalucía el debate sobre ese nuevo modelo" de financiación "en el ámbito del Estado", y que existe la "posibilidad" de que esta comunidad "lidere un gran debate vinculado al modelo territorial en España".

"Planteamos una estrategia de respeto al funcionamiento de las instituciones", ha aseverado Mario Jiménez, que ha apostillado que "el problema" es que al PP andaluz puede darle "miedo la mayoría absoluta" de la que disfruta el propio Partido Popular en el Senado y temen que los líderes de esta formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tiren el modelo de Andalucía a la papelera", de ahí que los 'populares' andaluces "posiblemente digan que 'no'" a esta PNL "por cobardía" frente "a la derecha madrileña", según ha vaticinado el diputado del PSOE-A.

PP-A: LA PNL, UNA "BOMBA DE HUMO PARA ENGAÑAR A LOS ANDALUCES"

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Ana Mestre ha manifestado que la proposición no de ley del PSOE-A es una "auténtica bomba de humo para simplemente engañar a los andaluces". Ha indicado que nadie se cree ahora que los socialistas quieran trabajar para arreglar una deuda que "nunca han querido afrontar".

Una deuda, según ha señalado, que fue "propiciada" por el PSOE cuando ese partido aprobó con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) el actual sistema de financiación. Según Mestre, esta iniciativa del Grupo Socialista, "falta de rigor", será ya este jueves "anacrónica porque se habrá consumado el pacto contra España", en alusión a la investidura de Pedro Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno con apoyos de partidos independentistas. Además, ha criticado que el PSOE no reclame ni la Conferencia de Presidentes ni una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del modelo de financiación.

VOX, CONTRA LAS CONDONACIONES DE DEUDA

Por parte de Vox, su diputada Cristina Jiménez ha comenzado su intervención advirtiendo de que "uno de los caballos de batalla" de la investidura de Sánchez "se juega en el ámbito territorial", y al respecto ha aludido a la "condonación de deuda" que plantea el PSOE para las comunidades autónomas tras acordarlo con ERC, en el marco de un "plan estratégico que beneficia especialmente a la comunidad catalana", según ha opinado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La representante de Vox ha advertido de la "estrategia 'sanchista'" que pasa por "armonizar fiscal y financieramente a todas las comunidades autónomas para eliminar la oposición que puedan plantearle al Gobierno central desde los gobiernos territoriales que no controlan", y ha animado a los 'populares' a no ir "al huerto" al que, en su opinión, quieren llevarlo los socialistas, así como a "no volver" al acuerdo del Parlamento andaluz del año 2018. Frente a ello, ha llamado a "atacar primero el cáncer" que, según ha sostenido, suponen "la amnistía y el referéndum de autodeterminación en Cataluña", y a no "caer en la trampa" de los socialistas aceptando unas "condonaciones de deuda" con "letra pequeña" que "pondría en peligro al propio Estado".

POSICIONAMIENTOS DE POR ANDALUCÍA Y ADELANTE

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha valorado esta iniciativa del PSOE-A desde la premisa de que en esta comunidad "tenemos una parte de los deberes hechos" sobre la reforma de la financiación autonómica gracias a aquel acuerdo de 2018 sellado en el Parlamento con "amplísimo consenso", que establecía varias posibles "propuestas de partida" para atajar esa cuestión, según ha abundado antes de lamentar que, sin embargo, en el contexto actual "parece que nos alejamos de la honestidad política con la que tenemos que abordar el debate".

De igual modo, la parlamentaria de Por Andalucía ha valorado que, por parte del Gobierno central, "están llegando una serie de transferencias" de dinero a las comunidades autónomas que las "sostienen" y que "palían en cierta manera el déficit" que genera un sistema de financiación que "nos perjudica", tras lo que ha criticado que "el PP tiene un modelo de financiación" distinto "en cada comunidad autónoma".

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha señalado "la contradicción" de la iniciativa socialista tras explicar que el acuerdo que se alcanzó en 2018 en el Parlamento andaluz sobre el modelo de financiación se hizo con la rúbrica de la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no ha reformado el modelo vigente, para añadir que "el PP tampoco se va de rositas" después de subrayar que "ahora son muy andalucistas" cuando entre 2014 y 2018 gobernaron en España "y no hicieron absolutamente nada".

Mora, quien ha situado a España como "uno de los países que menos recaudan en impuestos", y que ha reprochado al PP que en Andalucía "han ido reduciendo nuestros recursos propios, que nos dan suficiencia financiera", favoreciendo una bajada de un 22% de los ingresos propios, 760 millones menos, ha criticado al Gobierno andaluz porque "con una mano piden más dinero para la financiación, y por otra están agujereando el sistema fiscal beneficiando a una élite que perjudica a Andalucía".