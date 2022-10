Vox rechaza la fiesta del gasto de Sánchez y cuestiona su estado de bienestar

La portavoz de Vox en el Senado, María José Rodríguez de Millán, ha rechazado hoy la "fiesta" del gasto incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado y ha denunciado que para los miembros Gobierno el único estado de bienestar es aquel en el que solo ellos ganan subiéndose el sueldo.

Rodríguez de Millán ha hecho esta denuncia durante su intervención en el pleno del Senado, en el que hoy ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de las últimas medidas económicas y fiscales adoptadas por el Ejecutivo.

La senadora ha resaltado que solo su partido lucha por la soberanía energética de España y ha acusado al Gobierno de utilizar la inflación para enriquecerse, mientras "condena a miles de familias españolas a la ruina".

En su opinión, lo único que se le ha ocurrido al Gobierno frente a la crisis es subir los impuestos "hasta 52 veces" y presentar unos presupuestos generales "antisociales e inmorales", que solamente van a servir para "seguir gastando el dinero que no tenemos en cosas que no van a ayudar a nadie".

"Su fiesta de hoy es la hipoteca de mañana de los jóvenes, no hay nada más antisocial que eso", ha dicho y ha acusado a Sánchez de utilizar el estado de bienestar como "excusa" para no dejar el dinero en el bolsillo de los contribuyentes, a quienes "chantajean" con el argumento "mentiroso y falaz" de la sanidad y la educación.

Además ha subrayado que, a pesar de que ahora se ha recaudado "más dinero que nunca", España ocupa "el primer puesto en el índice de miseria de toda la OCDE".

Ha añadido que "el patriotismo cívico no es regalarle 130 millones de euros a Bill Gates mientras se lo niegan a quienes lo necesitan" y ha concluido que la "superioridad moral" del Gobierno "es tan falsa como sus ganas de proteger a las familias".

De este modo, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar destruyendo a la clase media y de hacer un uso "irresponsable e insultante" del dinero.

"Son una broma macabra y de mal gusto", ha zanajado la senadora del grupo mixto.

Alberto Catalán, de UPN, ha incidido en que, ante una inflación y una deuda tan disparada, hay que actuar con responsabilidad y prudencia y ha instado a Sánchez a fijarse un "poquito más" en lo que hacen otros países como Portugal, que "está realmente dando ejemplo de comportamiento".

Le ha advertido de que "la huida hacia adelante no es la solución", sino una "irresponsabilidad" que España no se puede permitir y le ha reprochado que no sea capaz de aplicar una política económica y fiscal basada en el acuerdo y el entendimiento con otros partidos.

"Siguen instalados en el ordeno y mando", ha denunciado y le ha acusado de "castigar" a los clases medias, los autónomos y los trabajadores.

En la misma línea, Ruth Goñi, de Navarra Suma, ha acusado al Gobierno de no defender a la clase media trabajadora, porque la está obligando, según ha dicho, a "mantener a pulso la inflación sin ninguna compensación".

Goñi ha reclamado a Sánchez un pacto de rentas como en Portugal, deflactar el IRPF, recortar los gastos superfluos y las duplicidades y mantener una fiscalidad atractiva.

Por el Partido Aragonés (PAR), el senador Clemente Sánchez-Garnica ha apostado por la armonización fiscal y ha reclamado una alivio de la presión tributaria que tenga en cuenta, sobre todo, a la clase media que "es la que mantiene Aragón y también España".

Ha reclamado celeridad y agilidad en la puesta en marcha de las medidas frente a la incertidumbre que atraviesa el país, así como que se propicien "los pactos entre diferentes" a todos los niveles.

"Hablen ustedes señor Sánchez y señor Feijóo (...). Hablemos todos y busquemos soluciones para todos. No es el momento de la unilateralidad", ha subrayado.

En su contestación a los grupos, Sánchez ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se haya quedado hasta al final del debate y ha asegurado que cuándo él era el líder de la oposición siempre se quedaba hasta que acabara la comparecencia del presidente del Gobierno.