Vox recalca que el PP debe "regenerarse por sus propios medios" y no irá a "aplaudir" a Casado en su acto del Congreso

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha tildado este jueves de "propagandístico" el acto "en defensa de lo común" organizado por el PP en la Cámara Baja y ha dejado claro que su partido no acudirá al mismo porque considera que el PP se tiene que regenerar "por sus propios medios". "No vamos a ir a aplaudir a otro partido", ha dicho.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa ha explicado que el miércoles por la tarde recibieron la invitación del PP para asistir al citado evento, pero, como ya habían adelantado, no piensan sumarse al mismo. También ha aprovechado para rechazar, una vez más, la idea del PP de crear una coalición electoral con Ciudadanos y Vox bajo el nombre de 'España suma'.

"Es un acto propagandístico. No es nuestro sitio estar ahí", ha indicado el portavoz, incidiendo en que se trata de una jornada "de regeneración" de la marca 'popular'. "Eso les viene muy bien pero nosotros no estamos para contribuir a la regeneración de partidos que deben hacerlo por sus propios medios. No vamos a ir a aplaudir a otro partido", ha zanjado.