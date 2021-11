Vox: PSOE y PP quieren impuesto de plusvalía porque controlan los municipios

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha considerado este lunes que tanto el PSOE como el PP realizan una defensa del impuesto de plusvalía pese a las objeciones del Tribunal Constitucional (TC) por conveniencia, al controlar entre ambos partidos la mayoría de los municipios.

En una rueda de prensa, Buxadé ha criticado el nuevo impuesto de plusvalía que aprueba este lunes el Gobierno, con una renovada metodología para su cómputo que evita que se graven algunas ventas a pérdida, ya que le parece "confiscatorio" en sí, pues los beneficios ya se gravan con los impuestos de la renta y de sociedades.

Además, Buxadé ha arremetido también contra el PP, tanto por no haber "hecho nada" cuando gobernaba contra ese impuesto como por haber pedido un fondo de compensación a los municipios tras la reciente sentencia del TC.

El portavoz de Vox también ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga defendiendo la cogobernanza entre el gobierno estatal y los autonómicos en la gestión de la pandemia pese a otra resolución del TC que no la permite a la hora de limitar los derechos fundamentales.

"La cogobernanza es la antidemocracia", ha opinado Buxadé, quien cree que supone que gobiernen "todos a la vez" para que no se sepa quién toma las decisiones y eludir así las responsabilidades, algo que le parece que "está más cerca de la tiranía que de un régimen democrático".

Según ha recalcado Buxadé, un gobierno tiene que tomar decisiones y cesar si lo hace mal y esperar una querella si lo hace muy mal, pero no diluir sus decisiones.

El portavoz de Vox también ha defendido que su grupo parlamentario no hace dejación de funciones al no presentar enmiendas parciales a la ley presupuestaria para 2022, como anunció el viernes, ya que, en su opinión, "no se puede enmendar el mal absoluto" y solo cabe intentar sustituir los presupuestos por entero -como hicieron con la enmienda a la totalidad que fue rechazada- o bien esperar a unas próximas elecciones.

En este sentido, ha dicho que el PP puede presentar miles de enmiendas parciales, pero luego pacta con el Gobierno la renovación de los órganos constitucionales "a escondidas, en los pasillos, con los whatsapps".

Sobre la disputa interna en el PP entre su presidente, Pablo Casado, y la jefa del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, Buxadé ha considerado que no cree que tenga nada que ver con una cuestión ideológica.

También ha indicado que la dirección de Vox ve "cada vez más claro" que el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos sacará adelante los presupuestos para 2022 con el apoyo o la abstención del PSOE, sin contar con Vox como el año anterior.