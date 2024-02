Vox propone solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría de las subvenciones a Cooperación al Desarrollo

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla llevará a la Comisión de Fiscalización y Control del próximo viernes, una propuesta de acuerdo para solicitar una auditoría, a través de la Cámara de Cuentas de Andalucía, para que se justifiquen debidamente los gastos realizados en los paises de destino, de los diferentes proyectos realizados por las entidades adjudicatarias de las subvenciones otorgadas por el servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla, desde el año 2016 y hasta 2023.

Del mismo modo, Vox plantea que el Ayuntamiento de Sevilla no conceda pagos a cuenta en ninguna de las subvenciones que se adjudiquen a aquellos proyectos no sujetos a convenio regulador o exigencia de la norma, para evitar que, en el caso de no justificarse correctamente el gasto derivado del proyecto subvencionado, haga imposible recuperar el dinero, según ha apuntado en una nota de prensa el partido.

La portavoz del Grupo Municipal Vox, Cristina Peláez, ha manifestado al respecto que "no son pocas las ocasiones en las que observamos bastante demora en la justficación del 100% de los gastos de algunos proyectos beneficiarios de estas subvenciones" al tiempo que ha aseverado "la imperiosa necesidad de someter a revisión las importantes cantidades de dinero que derrocha el Ayuntamiento en subvenciones muy cuestionables, como el reciente pago de 130.000 euros a la entidad 'Niños del Tambo' para el proyecto denominado 'Empoderamiento de la Mujer de la Selva Peruana para su Emprendimiento Social'.

"Resulta paradójico que mientras Sevilla mantiene cuatro de los barrios más pobres de España, una tasa de paro que roza el 19%, con un desempleo juvenil del 51%, mientras se retrasan y se racanean las ayudas a los comedores sociales, de las arcas municipales salgan ingentes cantidades de dinero para el empoderamiento de las mujeres de la selva peruana, para estudiar las minas antipersonas bajo perspectiva de género, o el cambio climatico en el Chaco Boliviano. No es ético, ni moral, que mientras los sevillanos tienen tantas necesidades estemos malgastando el dinero en subvenciones que abordan otras administraciones y que ni tan siquiera sabemos si el dinero llega al supuesto beneficiario o se pierde por el camino", ha espetado.

Cristina Peláez ha recordado que "en 2021 propusimos al pleno municipal una iniciativa similar a la presente, pero en aquel momento fué tumbada por la extrema izquierda porque la Justicia descubrió el fraude cometido por el que fué gerente de la Fundación DeSevilla, el dirigente comunista Miguel López Adán, finalmente condenado por fraude en subvenciones. Ahora, con la extrema izquierda alejada del poder, es el momento de poner las cosas en su sitio, clarificar las ayudas y acabar con el despilfarro".