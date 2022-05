Vox pregunta al Gobierno si presentará alguna queja ante Francia por los problemas de seguridad en la Champions

Vox ha trasladado al Congreso la polémica por la falta de seguridad que sufrieron algunos aficionados durante la final de la Champions League que se celebró el pasado sábado en París y quiere saber si el Gobierno prevé trasladar alguna queja al Ejecutivo francés.

El grupo parlamentario Vox ha registrado una batería de preguntas respecto a "las agresiones y robos" que han relatado numerosos seguidores del Real Madrid que acudieron al estadio de Saint Denis para asistir al partido contra el Liverpool.

La formación liderada por Santiago Abascal apunta que el estadio está situado una "zona insegura". "Uno de esos barrios en los que los europeos no pueden entrar porque no impera la ley", asegura preguntando entonces por qué el Gobierno español no publicó recomendaciones para los españoles que iban a viajar allí, a diferencia de lo que asegura que sí se hizo en las finales de los años 2014, 2015 y 2016.

Según denuncia, los aficionados sufrieron "robos y agresiones" tanto a la entrada al estadio como tras el partido por parte de "turbas de jóvenes de origen magrebí y subsahariano". El propio Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox, asistió al partido y relató tras el encuentro los problemas sufridos.

"Los que hemos estado hoy en Saint-Denis regresamos a España desde el futuro; el futuro que nos espera si no frenamos la barra libre de inmigración descontrolada, y de acusaciones de racismo al que se resista", avisó tras una serie de comentarios en su cuenta personal de Twitter.

Por todo ello, Vox quiere saber si el Gobierno presentará alguna queja formal por la gestión de la seguridad y qué medidas de protección se van a dar a los ciudadanos españoles en futuros eventos de similares características.