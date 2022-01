PP y Vox piden reprobar a Garzón tras afear que Sánchez no lo haya cesado

El PP, y también Vox, han propuesto reprobar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus críticas a las macrogranjas, y los populares han reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo haya cesado pese a que, a su juicio, ha atacado a sector ganadero y deja "a la altura del barro" la imagen exterior de España.

Los populares y el partido de Santiago Abascal se unen así a la iniciativa de Ciudadanos, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautorizase a Garzón, al señalar que lamentaba muchísimo la polémica suscitada tras las declaraciones del ministro a The Guardian, en las que criticó las macrogranjas por contaminar y exportar carne "de peor calidad".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado que el jefe del Ejecutivo no le cese "porque no quiere o ha decidido que no puede" por "interés político" para no mantener una discusión con sus socios de Unidas Podemos.

"Es alguien que debería haber sido cesado desde el minuto uno", ha recalcado Gamarra en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde ha denunciado que se ha pretendido "maquillar" las palabras de Garzón pese a que el propio ministro "dejó claro" en Twitter que "estaba hablando de maltrato animal y de carne de peor calidad en el sector ganadero".

El PP espera que tanto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como sus compañeros del Consejo de Ministros, se "mojen" en el Congreso respecto a la reprobación y acusa al Gobierno de haber reaccionado a sus palabras sólo ante la polémica y debido a la campaña electoral en Castilla y León.

Los populares han mostrado su apoyo a la ganadería intensiva, como la extensiva y a que exista "diversidad" y "equilibrio". "Las macrogranjas como concepto no están permitidas", ha recalcado Gamarra, que ha pedido no confundir porque no toda la ganadería intensiva son macrogranjas.

También Vox ha propuesto reprobar a Garzón, en una iniciativa registrada este martes en el que repasa sus declaraciones sobre el azúcar, el turismo o el consumo de carne, que consideran "disparates" contrarios al interés general, e instan además al cese.

Ciudadanos, que ya pidió la reprobación del ministro de Consumo, ha renovado este martes sus críticas. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido la dimisión del ministro o que Sánchez le cese porque no es tolerable que un miembro del Ejecutivo vaya por ahí "echando piedras sobre el tejado de España".

Los naranjas piden además eliminar el Ministerio de Consumo que, creen, no sirve para nada y dedicar su presupuesto a realizar una campaña internacional para promocionar la industria agroalimentaria.