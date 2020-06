PP, Cs y Vox piden que cuatro ministros y Fernando Simón comparezcan en la comisión andaluza de la reconstrucción

Los grupos parlamentarios de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han incluido en sus propuestas de comparecientes en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, que se desarrolla en el Parlamento de Andalucía, a un total de cuatro ministros --Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Salud, Salvador Illa, y Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias--, además de al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón.

Así se recoge en los listados de propuestas de comparecencias, consultados por Europa Press, que han registrado en el plazo previsto para ello estos tres grupos, que son los que por ahora se mantienen en esta comisión, toda vez que los representantes de PSOE-A y Adelante Andalucía decidieron abandonar los trabajos de la misma tras la elección como presidente del diputado de Vox Manuel Gavira con el apoyo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En este sentido, cabe recordar que la comisión, aprobada en el Pleno de la Cámara andaluza del 6 de mayo --el primero tras el decreto del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus y con una presencia reducida de 44 diputados en proporción a cada grupo--, contó con los votos a favor de PP-A, Cs, PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que Vox lo hizo en contra.

De su lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya fue llamada a comparecer en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se desarrolló en 2019 en la Cámara andaluza, aunque no acudió alegando dictámenes del Consejo de Estado que recogen que los miembros del Gobierno central no tienen que comparecer en órganos autonómicos de esta naturaleza por no tener competencias.

Tras esto, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, planteó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía en virtud de un escrito elevado por la comisión de investigación y que se sometió a decisión de la Mesa de la Cámara. No obstante, la Fiscalía acordó el archivo de las Diligencias de Investigación penal.

PROPUESTA DEL PP-A

Al margen de los ministros de Hacienda, Sanidad y Política Territorial y Función Pública, el PP-A ha propuesto que comparezcan los once consejeros del Gobierno andaluz, así como los ocho presidentes de las diputaciones provinciales de la comunidad y los ocho alcaldes de las capitales andaluzas, según se recoge en el listado que el Grupo Popular ha registrado en dicha comisión de estudio, que, no obstante, podría experimentar cambios posteriormente, según han precisado a Europa Press fuentes 'populares'.

Asimismo, el PP-A plantea que comparezcan en la comisión representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), los sindicatos UGT-A, CCOO-A, CSIF, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato de Enfermería (Satse), y el presidente del Sindicato Médico, Rafael Carrasco.

También, el Defensor del Pueblo; el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán; el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación, Isaac Túnez, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres.

En la relación de 75 propuestas del PP-A también figuran organizaciones profesionales como los consejos andaluces de médicos, enfermería, veterinarios y farmacéuticos, así como los colegios andaluces de abogados, ingenieros y graduados sociales; organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA; el Consejo Económico y Social de Andalucía, la presidenta del Observatorio de Violencia del Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Observatorio Lgtbi Andalucía Diversidad.

Asimismo, el PP-A plantea que comparezcan en la comisión representantes de Fadeco, Ceacop, Fandabus, WWF, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la Mesa del Tercer Sector, el Cermi, Cruz Roja, Cáritas, Unicef y Save the Children, entre otros, además de las asociaciones de padres de alumnos de la educación pública y concertada --Codapa y Concapa-- y el Consejo Escolar de Andalucía.

PROPUESTA DE CIUDADANOS

De su lado, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha incluido en su propuesta de listado de comparecientes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, entre otros.

En concreto, estas dos propuestas se enmarcarían en la subcomisión de medidas de carácter estatal, donde también figuran el ex secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado; el catedrático del Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón; el presidente de la sala cuarta del Tribunal Supremo, Jesús Gullón Rodríguez, o el presidente de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español de 2014. Para esta subcomisión, el grupo de Cs también propone la comparecencia de la Fundación BBVA/IVIE, del Servicio Estatal de Empleo (SEPE) y del Instituto de la Empresa Familiar.

En cuanto a la subcomisión de servicios sociales y demás servicios esenciales, Cs ha tenido en cuenta a Cruz Roja, el Defensor del Pueblo Andaluz, al Instituto Andaluz de la Mujer, Save The Children, Unicef Andalucía, Caritas Regional o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía, así como al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad y la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia, entre otros.

Respecto a la subcomisión para la reactivación económica, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha incluido en su listado al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, así como a representantes de los sectores aeronáuticos, agroalimentarios, hotelero y bancario, entre otros.

Así, ha propuesto que pasen por esta subcomisión el presidente Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón; al consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; al presidente de Migasa, Miguel Gallego; a la presidenta del grupo de distribución Covirán, Patrocinio Contreras; al director general de Unica Group, Enrique de los Ríos; al director comercial del Grupo Cosentino y presidente de Cosentino North America, Eduardo Martínez-Cosentino; al director general de Fuerte Group Hotels, José Luque García, y al presidente de Banco Cajasur, Javier García Lurueña.

Por último, en la subcomisión de sanidad y salud pública, Cs ha propuesto que acudan a la misma representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como de los sindicatos UGT-A, CCOO-A, CSIF-A, al Sindicato Médico Andaluz y al Sindicato de Enfermería (Satse). Además, ha incluido al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, al de Enfermería, Fisioterapeutas, Farmacéuticos, al de Veterinarios, y al de Universidades.

También han propuesto a la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía, a la Federación Española de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental y la de Enfermedades Raras en Andalucía.

PROPUESTAS DE VOX

Por su parte, desde Vox también piden las de sindicatos --el Sindicato Andaluz de Funcionarios, la Unión Sindical Obrera, CSIF y el Sindicato Médico Andaluz--, así como solicitan las de la CEOE y Cepyme, y representantes del mundo empresarial como el presidente de Ebro Foods, el secretario general de Dcoop, los presidentes de González Byass y del Grupo Osborne, y representantes de otras firmas como los grupos Cosentino y Restalia, según el listado consultado por Europa Press.

Coinciden con el PP-A y/o Cs en pedir otras como las de Cáritas, Cruz Roja, ATA, Asaja, así como de los consejos andaluces de colegios de abogados, médicos y farmacéuticos, y, aparte, proponen otros nombres como los de la Fundación Toro de Lidia, la Federación Andaluza de Caza y la Alianza de la Sanidad Privada Española.